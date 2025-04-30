Ukrayna savaşında ateşkes kavgası

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski “9 Mayısı beklemek yerine neden bugün en az 30 günlük kapsamlı ateşkes ilan edilmiyor” derken, ABD Başkanı Donald Trump, hem Putin hem de Zelenski’ye kızgın olduğunu ve kalıcı ateşkes istediği duyuruldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump’a eislenerek, “Ukrayna savaşının bir an önce bitmesi için Başkan Trump artık Rusya’yı dürtmesinin zamanı gelmiştir” açıklamasını yaptı.

ZELENSKİ’DEN SERT TEPKİ

Putin, İkinci Dünya Savaşının sona ermesinin 80’inci yıldönümü vesilesiyle 9 Mart Zafer Bayramı döneminde üç günlük tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Rusya’nın ateşkese yaklaşımını sert dille eleştiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, “Rus tarafı Paskalya bayramında olduğu gibi dün de 9 Mayıs için kısa süreli ateşkes önermesi dünya kamuoyunu yanıltma amacı taşıyor. Rusya’nın barış isteyen taraf olduğunu göstermeye çalışıyor. İşin aslına bakacak olursak Putin 9 Mayıs’ta Kızıl Meydanda askeri Zafar Bayramı geçit töreni düzenlerken güvenliğini garanti altına almak istiyor. 3 günlük ateşkesle savaşı bitirme amacı yok. Madem kolayca ateşkes ilan edebiliyor bunu neden hemen şimdi, bugün yapmıyor. Üstelik diplomasinin çalışmaya başlayabilmesi için 3 yerine 30 günlük ateşkes olmalı” eleştirisini yöneltti.

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BEYAZ SARAY: TRUMP ÇOK KIZGIN

Rusya’nın savaşta kısa süreli ateşkesler politikasına ABD’den de tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump adına açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan Trump tarafların bir iki günlük ateşkes ilan etmelerini beklemiyor. Bu kanlı savaşın kalıcı olarak ateşkesle durdurulmasını ve barış müzakerelerinin başlamasını talep ediyor. Gelişmeler karşısında hem Rusya lideri Putin, hem de Ukrayna lideri Zelenski’ye çok kızgın” dendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce da yaptığı açıklamada, “eğer ateşkes görüşmelerinde aşama kaydedilmezse ABD arabulucuk görevinden çekilecek” dedi. Rusya, Ukrayna ve ABD arasında 3 günlük ateşkes olur mu? tartışmaları yaşanırken, sahneye Fransa lideri Emmanuel Macron da çıktı. Paris’te basına açıklama yapan Macron, “Rusya’nın gerçekten barışı ister hale gelmesi için ABD Başkanı Trump’ın Putin’i bu yönde dürtmesinin zamanı gelmiştir. Barış arayışıyla geride bıraktığımız üç ayda istenilen sonucu vermemiştir” demesi dikkat çekti.