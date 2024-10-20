Ukrayna savaşına binlerce asker iddiası! Kuzey Kore ordusu Rusya’ya yardıma mı geliyor

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin savaşı sona erdirmeyi öngören “Zafer planı”nı kesinlikle kabul etmediğini ilan eden Rusya lideri Vladimir Putin’in Avrupa kıtasında üçüncü yılına yaklaşan savaşı daha da büyütecek hamle attığı öne sürüldü. Putin’in geçen yaz aylarında Pyongyang ile yaptığı müttefiklik anlaşması çerçevesinde önümüzdeki günlerde Ukrayna cephesine 12 bin Kuzey Kore askerini getirmek için Kim Jong Un ile anlaştığı söylendi.

GÜNEY KORE’NİN İDDİASI

Sözkonusu iddiayı Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kiril Budanov ortaya attı. Yonhap haber ajansı, Güney Kore lideri Yoon’un hükümet kabinesini olağanüstü toplayarak Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesini değerlendirdiğini bildirdi. Güney Kore askeri istihbaratı kaynak gösterilerek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un Putin’e toplamda 12 bin elit komando askeri göndereceği vurgulandı.

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UKRAYNA DA TEYİT ETTİ

Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kiril Budanov ise Kuzey Kore askerlerinin Rusya sınırını geçerek doğudaki Vladivostak, Usuriysk, Habarovsk ve Blagoveşensk illerine konuşlandırıldığını bildirdi. Rus askeri üniformasıyla Rusya’daki Buryat cumhuriyeti vatandaşı kimlikleri verilen Kore komandolarının 1 Kasım’dan itibaren Kursk cephesine sevk edilecekleri belirtildi. Ukrayna, yaz aylarında Rusya’ya sınırötesi operasyon düzenleyerek Kursk bölgesinde işgal gerçekleştirmişti. Budanov’a göre ilk parti Kuzey Kore askeri bin 200 komando askerden oluşacak. NATO, Kuzey Koreli asker iddiasını henüz doğrulamazken, Asya’dan Avrupa’ya ithal asker getirilmesinin Üçüncü Dünya Savaşı’nı tetikleyebileceği yorumları yapılması dikkat çekiyor.