Ukrayna savaşı Trump’ı zorlamaya başladı

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Savaşla ilgili tayin ettiği özel temsilci General Keith Kellogg’un ise önceden planlanan Ukrayna ve Avrupa başkentleri ziyaretlerini en az 20 Ocak tarihine kadar ertelediği açıklandı.

ZİYARET ERTELENDİ

Trump’ın özel temsilcisi Kellogg’un sırasıyla Kiev, Paris ve Roma’yı ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak son anda Kiev ve diğer Avrupa başkentleri temaslarının gerekçe gösterilmeden ertelendiği duyuruldu. Kellogg, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için iki ay önce basit bir plan hazırlamıştı. Trump tarafından seslendirilen bu plana göre ABD ilk önce Ukrayna lideri Zelenski’den Rusya lideri Putin ile masaya oturmasını talep edecekti. Zelenski’nin ‘Hayır’ demesi durumunda Ukrayna’ya yapılan askeri yardım kesilecekti. Trump benzer şekilde Rusya lideri Putin’den de müzakere masasına oturmasını isteyecekti. Putin’ın öneriyi geri çevirmesi halinde Trump, Ukrayna’ya askeri yardımı beş katına çıkaracağını söylemişti.

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İKİ TARAF DA MESAFELİ

Geride bıraktığımız iki ay, planın çalışmayacağını gösterdi. Ukrayna “Biz saldırıya uğrayan ülkeyiz. ABD savaşı bitirmek için bizi değil, Putin’in topraklarımızdan çekilmesini sağlamalı” tavrını takındı. Rusya ise Ukrayna’da 2014 yılında gerçekleşen yönetim değişimini yasadışı saydığını ilan ederek, “Ukrayna bir daha 1991 yılı sınırlarına geri dönemez. Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgeleri bundan böyle Rusya toprağı kabul edilmeli demekte.