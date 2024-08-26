Ukrayna savaşı Telegram’a sıçradı

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Şubat 2022’den bu yana devam eden ve küresel ölçekte siyasi ve ticari ilişkilerde etkisini hissettiren Rusya-Ukrayna savaşı son olarak sosyal medya platformu Telegram’a sıçradı. Dünya genelinde Whatsapp’tan sonra en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Telegram’ın patronu Pavel Durov, önceki akşam Fransa’nın başkenti Paris’te La Bourget havaalanında gözaltına alındı. Durov hakkında daha önce Rusya’ya yönelik yaptırımların delinmesinin yanı sıra terörizme destek gibi bir dizi suçlamadan yakalama kararı çıkarılmıştı. Fransız pasaportuna da sahip olan Rus asıllı teknoloji patronunun, Kremlin ile ilişkilerinin de problemli olduğu ve hakkındaki arama kararına rağmen Fransa’ya gitmesinde bu durumun da etkili olduğu belirtiliyor.

RUSYA’DAN DA AYRILMIŞTI

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2014 yılında dönemin Rusya yanlısı Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç’in yönetimden indirilmesi sırasında FSB’nin Kiev’deki karşıt grupların yazışmalarına erişim isteğine olumlu yaklaşmayan Durov, 5 ay sonra BAE’ye giderek burada yaşamaya başlamıştı. Kullanıcı bilgileri ve şifreli içerikleri Rusya’da olduğu gibi ABD ve Avrupa ile de paylaşmayan Durov’un denetimlerin dışında kalan bir iletişim ağı kurması nedeniyle uyuşturucu kaçakçıları ve terör gruplarının yoğun olarak Telegram’ı kullandığı belirtiliyor. Öte yandan tutuklamanın, İsrai’e ait hassas verilerin İsrail karşıtı hacker’lar tarafından Telegram’da yayılması sonrasında İsrail’in sansür talebini reddetmesi üzerine geldiği iddia edildi.

YAPTIRIMLARI DELDİ

2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladıktan sonra ise Telegram savaşın psikolojik muharebe alanına ve kripto para markası Toncoin bağlantısıyla Rus yaptırımlarının aşıldığı bir platforma dönüştü. Batı yaptırımlarıyla karşılaşan Rus kişi ve kuruluşlarının Toncoin aracılığıyla uluslararası ödemeleri gerçekleştirdiği iddia edilirken, Rus milyarderin gözaltına alınmasından sonra Toncoin yüzde 15 civarında değer kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’ya, Durov’a erişimi talep eden nota verildiğini bildirdi. Telegram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmış durumda.

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PUTİN’LE GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ

2014 yılında Rus istihbaratı Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamaya başlayan Durov’un geçen hafta özel uçağı ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gittiği ve resmi ziyaret için bu kentte olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talep ettiği belirtiliyor. Ancak görüşme talebi reddedilen Durov’un, iki gün sonra hakkındaki suçlamalara rağmen rotayı Paris’e çevirmesi perde arkasında farklı sorunlar olabileceği yorumlarına neden oldu. Bilişim sektörü çevrelerinde Kremlin ve Batı arasında çapraz ateşte kalan Telegram patronunun “daha ılımlı şıkkı” seçtiği yorumları yapıldı. Ancak Avrupa Birliği haberleşme yasalarının ihlali dahil, terörizme doğrudan destek verme, uyuşturucu kaçakçılığı, sahtekârlık, kara para aklama ve Rusya’ya yönelik yaptırımları delme suçlarıyla karşı karşıya olan Durov’un 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.