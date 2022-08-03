Ukrayna savaşı: Rusya ilk kez ABD’yi doğrudan müdahil olmakla suçladı

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Rusya, ABD'yi ilk kez Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olmakla suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD'nin, Kiev güçlerinin Amerikan yapımı Himars roketatar sistemini kullanırken hedeflerini onayladığını iddia etti.

Korgeneral Igor Konaşenkov, Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmelerin bu bağlantıyı ortaya çıkardığını söyledi. BBC bu iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadı.

Rusya daha önce Washington’ı Ukrayna'da bir "vekalet savaşı" yürütmekle suçlamıştı.

Bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, Ukraynalılara "karşı karşıya oldukları tehditleri anlamalarına ve ülkelerini Rus saldırganlığına karşı savunmalarına yardımcı olmak için ayrıntılı, zamanı belirten bilgiler" sağladıklarını söyledi.

Himars, 70 km’ye kadar uzaktaki hedeflere hassas güdümlü füzeler fırlatabilen çoklu bir roket sistemi. Sistemin menzili, Ukrayna'nın daha önce sahip olduğundan çok daha ileri.

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Ayrıca hedefi Rus eşdeğerlerinden daha doğru tutturabildikleri düşünülüyor.

'BIDEN YÖNETİMİ SİVİL ÖLÜMLERDEN SORUMLU'

Konaşenkov, "Biden yönetimi, Kiev tarafından onaylanan ve toplu ölümlere neden olan Donbas ve diğer bölgelerdeki yerleşim yerleri ve sivil altyapı tesislerine yönelik tüm roket saldırılarından doğrudan sorumlu" dedi.

Nisan ayında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah tedarik etme kararının "NATO'nun özünde Rusya ile bir vekalet savaşına girdiği ve vekili silahlandırdığı" anlamına geldiğini söylemişti.

72 yaşındaki Bakan, “Savaş, savaş demektir" diye uyarmıştı.

Ukrayna'daki savaşın başından bu yana, Rusya sayısız savaş suçu ve insanlığa karşı suçla itham edildi. Geçen hafta Ukrayna, Moskova'yı ayrılıkçıların elindeki Donetsk'teki işkence iddialarını örtbas etmek için bir hapishaneyi bombalamakla suçladı.

BBC, Ukraynalı mahkumların hem Rus ordusu hem de diğer güvenlik güçleri tarafından işkenceye uğradığı ve dövüldüğü iddialarını belgeledi.