Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Tayvan'dan flaş Çin açıklaması

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'dan flaş bir açıklama geldi.

Tayvan, Çin savaş gemileri ve savaş uçaklarının sınır ihlali yapması durumunda karşılık vereceğini ilan etti.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, 30 Ağustos 2022'de Penghu'daki bir donanma istasyonunu ziyareti sırasında askerlerin tatbikatını izliyor.. (Fotoğraf: AP)

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, savunma yetkilileri Çin'in adaya yönelik hamle yapması durumunda Tayvan'ın kendini savunma hakkını kullanacağını söyledi.

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TAYVAN AÇIKLADI: ATEŞ AÇTIK

Tayvan güçleri geçtiğimiz saatlerde sınır ihlali yapan bir hava aracına ateş açtıklarını duyurmuştu.

Tayvan ordusundan yapılan açıklamada Çin kıyı şeridinin hemen dışındaki karakolun üzerinden uçan Çin İnsansız Hava Araçlarına (İHA) uyarı ateşi açıldığı bilgisine yer verildi.

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

Bugün yapılan açıklamada, İHA'ların askeri araçlar olmadığı belirtildi. Açıklamada İHA'lara ait başka bir ayrıntı yer almadı.

İHA'ların, uyarı ateşinden sonra Çin şehri Xiamen'e geri döndüğü bilgisinin altı çizildi.

Tayvan daha önce uyarı olarak yalnızca işaret fişeği atmıştı.

'ABD'DEN 1.1 MİLYAR DOLARLIK YARDIM GELECEK'

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Çin ile gerilim artarken, Kongre’den 60 gemisavar füze ve 100 havadan havaya füze de dahil olmak üzere Tayvan’a 1.1 milyar dolarlık silah satışını onaylamasını istediği iddia edildi.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Tayvanlı savaş pilotları ile poz veriyor... (Fotoğraf: AP)

Amerikan Politico sitesinin haberine göre henüz hazırlık aşamasında olan paket, 355 milyon dolarlık 60 AGM-84L Harpoon Block II füzesi, 85.6 milyon dolarlık 100 AIM-9X Block II Sidewinder taktik havadan havaya füze ve bir gözetleme radarı sözleşmesinin uzaltılması için 655.4 milyon Dolar içeriyor.

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Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bu ay Tayvan’a yaptığı ziyaretin ardından demokratik olarak yönetilen ada çevresinde en büyük savaş tatbikatlarını gerçekleştirmişti.

Tayvan’ı kontrolü altına almak için güç kullanımını dışlamayan Pekin, ABD’nin bu adaya askeri yardımına da sert tepki gösteriyor.