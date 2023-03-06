Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz! İsrail Başbakanı Netanyahu açıkladı... Tansiyon zirve yaptı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan yüzlerce kilometre ötede yeni bir krizin fitili ateşlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları ile bölgedeki tansiyon zirve yaptı.

İranlı liderlerle görüşmesinin ardından Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Grossi, 'Nükleer bir tesise yönelik herhangi bir askeri saldırı yasa dışıdır ve hepimizin bağlı olduğu normatif yapıların dışındadır' demişti.

Netanyahu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Mariano'nun 'değersiz' bir açıklama yaptığını ileri sürerek, 'meşru müdafaa' için bir İran nükleer tesisine saldırma seçeneğinin masada bırakılması gerektiğinde ısrar etti.

'Kendimizi savunmamız yasak mı?' diyen Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

'Tabii ki izin veriliyor ve tabii ki bunu yapıyoruz... Ülkemizi korumamıza ve zalimlerin Yahudi devletini yok etmesini engellememize hiçbir şey engel olamaz.'

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Netanyahu, böyle bir yasağın İsrail için geçerli olamayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı, 'Rafael Grossi, değersiz bir yorum yapan değerli bir insandır' dedi.

Netanyahu sözlerine şöyle devam etti;

'Hangi yasa tarafından yasaklandı? Açıkça yok edilmemiz için çağrıda bulunan İran'ın bizi katledecek imha silahlarını korumasına izin veriliyor mu?'