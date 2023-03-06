Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz! İsrail Başbakanı Netanyahu açıkladı... Tansiyon zirve yaptı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Netanyahu#Dünya
Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz İsrail Başbakanı Netanyahu açıkladı... Tansiyon zirve yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:54

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken İsrail'den gelen haber dünyanın gözünü Ortadoğu'ya çevirmesine neden oldu.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan yüzlerce kilometre ötede yeni bir krizin fitili ateşlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları ile bölgedeki tansiyon zirve yaptı.

İranlı liderlerle görüşmesinin ardından Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Grossi, 'Nükleer bir tesise yönelik herhangi bir askeri saldırı yasa dışıdır ve hepimizin bağlı olduğu normatif yapıların dışındadır' demişti.

Netanyahu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Mariano'nun 'değersiz' bir açıklama yaptığını ileri sürerek, 'meşru müdafaa' için bir İran nükleer tesisine saldırma seçeneğinin masada bırakılması gerektiğinde ısrar etti.

'Kendimizi savunmamız yasak mı?' diyen Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

'Tabii ki izin veriliyor ve tabii ki bunu yapıyoruz... Ülkemizi korumamıza ve zalimlerin Yahudi devletini yok etmesini engellememize hiçbir şey engel olamaz.'

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Netanyahu ve eşini İtalyaya uçuracak pilot bulunamadıNetanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadıHaberi görüntüle

Netanyahu, böyle bir yasağın İsrail için geçerli olamayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı, 'Rafael Grossi, değersiz bir yorum yapan değerli bir insandır' dedi.

Netanyahu sözlerine şöyle devam etti;

'Hangi yasa tarafından yasaklandı? Açıkça yok edilmemiz için çağrıda bulunan İran'ın bizi katledecek imha silahlarını korumasına izin veriliyor mu?'

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Netanyahu#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem
Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler