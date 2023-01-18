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Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Flaş karar: Kadınları da askere aldılar!

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#Tayvan#Çin#Dünya
Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Flaş karar: Kadınları da askere aldılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 14:27

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Tayvan'dan flaş bir karar geldi.

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Dünyanın gözü kulağı 11 aydır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'dan flaş bir karar geldi.

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Çin istilası ihtimaline karşı kadınlara da yedek asker eğitimi verileceğini duyuruldu.

Açıklama Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Söz konusu açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde 220 kadın askerin eğitimlere katılmasına izin verileceği bilgisine yer verildi.

Kadınlara askeri eğitim verilmesi daha önce de Tayvan'ın gündemine gelmişti. Bazı Tayvanlı siyasetçiler, kadınlara askeri eğitim verilmemesinin ayrımcılık olduğunu savunmuştu.

Ancak o dönem Savunma Bakanlığı, kadınların askeriyedeki kaynak eksikliği nedeniyle eğitimlere dahil edilemediğini açıklamıştı.

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Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından 'egemenlik ihlali' olarak değerlendiriyor.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın 'Senkaku', Çin'in ise 'Diaoyü' olarak adlandırdığı takımadalar iki ülke arasında gerilime neden oluyor.

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