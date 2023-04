Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Çin'den flaş hamle: Pekin savaş simülasyonuna başladı!

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'dan flaş bir açıklama geldi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatların ikinci gününde adanın çevresinde 58 Çin uçağı ve dokuz gemi tespit ettiğini söyledi.

Bölgedeki tansiyon zirve yaparken Al Jazeera Çin'in Tayvan'daki hedeflere saldırı simülasyonu yaptığını duyurdu.

Çin devlet televizyonu ise Tayvan çevresinde tatbikatların devam ettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;

'Tarama müşterek operasyonlar komuta merkezinin birleşik komutası altında, çok sayıda birlik, Tayvan adasında ve çevredeki deniz bölgelerindeki kilit hedeflere simüle edilmiş müşterek hassas saldırılar gerçekleştirdi.'

Söz konusu saldırı simülasyonları olası bir savaş öncesi orduların yaptığı son hazırlık olarak görülüyor.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor.

Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde.

Haberin Devamı

İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak görüyor. Çin yönetimi, 'Barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

Pekin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da 'egemenlik ihlali' olarak değerlendiriyor.

ABD Başkanı Biden, Çin'in olası bir müdahalesi halinde Tayvan'ı askeri olarak savunmaya hazır olduklarını dile getirirken bölgedeki bir çatışmanın bir Dünya savaşına evrilebileceği korkuları devam ediyor.