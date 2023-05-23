Ukrayna savaşı bitmeden ikinci cephe... Putin'in gizli planını açıkladı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan yüzlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Bosna -Hersek'in yeni atanan Birleşmiş Milletler büyükelçisi Zlatko Lagumdzija'nın açıklamaları dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Lagumdzija, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin Batı'nın ilgisini Ukrayna savaşından uzaklaştırmak için Balkanlar'a yoğunlaştığını iddia etti.

ABD'YE UYARI: DİKKATE ALIN

Putin'in bu plan çerçevesince Doğu Avrupa'da ikinci bir çatışmayı kışkırtmak için Balkanlar'a müdahale ettiğini belirten Lagumdzija, Washington'a 'bu konuyu dikkate alın' uyarısında bulundu.

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Bm elçisi Washington Times'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Son beş ya da altı yılda, özellikle Batı Balkanlar'da Rusya'nın etkisi Moskova'nın hayal edebileceğinden çok daha fazla mevcut hale geldi. Ruslar bölücü propagandayı ve ilişkileri zorluyor ve bunu yaparken inkar ediyorlar.'

'ABD VE AB'YE BİR ŞANS SUNUYOR'

Rusya'nın Ukrayna'daki başarısızlığının ABD ve Avrupa Birliği'ne bir şans sunduğunun altını çizen Lagumdzija son yıllarda Rusya, Çin ve diğerlerine kaybedilen bölgesel nüfuzu ele geçirme şansı doğduğunu belirtti.

UKRAYNA'NIN BEKLEDİĞİ HABER ALMANYA'DAN GELDİ

Rusya ile savaşta F-16'lara ihtiyaç duyduğunu her fırsatta dile getiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin beklediği haber Almanyadan geldi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Ukraynalı pilotları F-16 savaş uçaklarını uçurmak üzere eğitmeyi planlayan ülkelerden oluşan bir koalisyonu desteklemek için seçenekler aradığını söyledi.

Almanya'nın az sayıda ABD yapımı uçağa sahip olduğunun altını çizen Pistorius bu nedenle Berlin'in katkısının az olabileceğini belirtti.