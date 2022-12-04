Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna savaşı: ABD istihbaratı, savaşın kış aylarında yavaşlayacağını düşünüyor

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#ABD
Ukrayna savaşı: ABD istihbaratı, savaşın kış aylarında yavaşlayacağını düşünüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 16:57

ABD istihbaratı, Ukrayna'daki çatışmaların yavaşlamaya başladığını ve bunun önümüzdeki kış aylarında da devam edeceğini düşünüyor.

Haberin Devamı

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya ve Ukrayna kuvvetlerinin bahar aylarında karşı saldırı için “onarım, ikmal ve yeniden yapılandırmaya” gideceğini söyledi.

Son dönemde Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenliyordu. Ukrayna'daki savaş dokuzuncu ayına girdi, ancak Rusya ele geçirdiği toprakların yarısından fazlasını kaybetti.

Haines, California'daki bir savunma forumunda, çatışmaların şu anda Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut ve Donetsk bölgesi çevresinde yoğunlaştığını söyledi.

Gözden Kaçmasın

Fransa bu skandalla çalkalanıyor... Macrondan flaş hamleFransa bu skandalla çalkalanıyor... Macron'dan flaş hamle!Haberi görüntüle

Rusya'nın geçen ay Herson bölgesinin batısındaki birliklerini çekmesinin ardından çatışmaların yavaşladığını belirten Haines, şöyle konuştu: 

"Çatışmalanın yoğunluğunun azaldığını şimdiden görüyoruz ve önümüzdeki aylarda da bunu görmeyi umuyoruz.” 

Haberin Devamı

Haines, hem Ukrayna hem de Rus ordularının kıştan sonra herhangi bir karşı saldırıya hazırlanmak isteyeceğini söyledi ve ekledi:

“Ancak Rusların bunu yapmaya gerçekten hazır olup olmayacağı konusunda ciddi şüphelerimiz var.” 

Haines, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu aşamada ordusunun ne kadar zor durumda olduğunu tam olarak göremediğine inandığını kaydetti.

Gözden Kaçmasın

New York Times savaşın yeni adresini yazdı... Rusya B planını devreye soktuNew York Times savaşın yeni adresini yazdı... Rusya B planını devreye soktu!Haberi görüntüle

“Moral eksikliği, ikmal, lojistik ve karşı karşıya oldukları bir dizi sorun nedeniyle cephane kıtlığı görüyoruz" dedi.

Bu arada Cumartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batılı müttefiklerinin Rus petrol ihracatına koyduğu tavan fiyatı "zayıf" olarak nitelendirdi ve bunun Rus ekonomisine zarar verecek kadar "ciddi" olmadığını ssavundu.

Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan üst sınır, ülkelerin deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün bir varili için 60 dolardan fazla ödeme yapmalarını engellemeyi amaçlıyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın petrolünü üst sınırın altında satmayacağını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Putinin yeni ordusu deşifre oldu... Rusyadan NATOya uyarı: VururuzPutin'in 'yeni ordusu' deşifre oldu... Rusya'dan NATO'ya uyarı: Vururuz!Haberi görüntüle

Ekim ayındaki son toplantılarında, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden oluşan OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) grubu, petrol fiyatlarının yükselmesi amacıyla üretimi Kasım ayından itibaren günde 2 milyon varil azaltmaya karar verdi.

Haberin Devamı

Bu adımın ardından Washington OPEC+ grubunu Rusya'nın yanında yer almakla suçladı. Ekim ayından bu yana, küresel büyümenin yavaşlaması ve yüksek faiz oranları nedeniyle petrol fiyatları düştü. OPEC kaynakları, grubun büyük olasılıkla bir politika değişikliğine gideceğini söylüyor.

Bu arada Ukrayna istihbarat servisi, Kiev hükümetinin Rusya'nın işgalini desteklemekle suçladığı 10 üst düzey Ortodoks Kilisesi yetkilisine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bu yetkililerin varlıkları, beş yıl süreyle dondurulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık