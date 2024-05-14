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Ukrayna saldırı altında: Rus ordusu Harkiv’e ilerliyor

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#Ukrayna#Rusya#Harkiv
Ukrayna saldırı altında: Rus ordusu Harkiv’e ilerliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

Cephe hattındaki saldırılarını arttıran Rusya, Ukrayna’nın Kiev’in ardından ikinci büyük kenti olan Harkiv’e doğru ilerleyişini sürdürüyor.

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Cuma günü sınırı geçerek gerçekleştirdiği sürpriz saldırıların ardından bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Rus ordusu, savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana en ciddi kara saldırılarından birini gerçekleştiriyor.

9 KÖY RUSLARA GEÇTİ

Rus medyası en az dokuz köy ve yerleşim biriminin ele geçirildiğini iddia ederken şehrin topçu menziline girmesi halinde durumun Ukrayna için ağırlaşabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan Ukraynalı yetkili Oleh Syniehubov, kırsalda yaşayan yaklaşık 6 bin kişinin tahliye edilerek Harkiv’e taşındığını belirtti. Rus ordusu önceki gün Harkiv’e 45 kilometre uzaklıktaki Vovchansk kasabasını ele geçirdiğini öne sürmüştü.

Ukrayna ordusunda Harkiv cephe hattından sorumlu komutan değiştirildi. Ukraynalı ordu sözcüsü Nazar Voloşin yaptığı açıklamada, Tuğgeneral Mikhailo Drapatyi’nin göreve atanması kararının, Rus saldırısının bir gün sonrasında,          11 Mayıs’ta alındığını bildirdi.

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#Ukrayna#Rusya#Harkiv

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