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Ukrayna, Saakaşvili'yi hastaneye nakleden Gürcistan'a nota verdi

#Ukrayna#Mihail Saakaşvili#Gürcistan
Ukrayna, Saakaşviliyi hastaneye nakleden Gürcistana nota verdi

Ukrayna, 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin hapishaneye ait hastaneye nakledilmesi sürecinde bilgilendirilmediği için Gürcistan'a nota gönderdi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin 18. hapishaneye ait hastaneye nakli ve Ukrayna'nın konuya ilişkin bilgilendirilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi.

Saakaşvili'nin gerekli tedaviyi alabilmesi için derhal sivil bir hastaneye nakledilmesi istenen açıklamada, konuya ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanlığına nota gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçiliğinin Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'ye ilişkin durumu takip etmeye devam edeceği ifade edildi.

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te Gldani semtinde bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledildiği belirtilmişti.

SAAKAŞVİLİ'NİN GÖZALTINA ALINMASI

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Rustavi kentindeki hapishaneye götürülen Saakaşvili, tutuklandığı günden beri açlık grevini sürdürüyor.

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Ukrayna vatandaşlığı olan Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

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#Ukrayna#Mihail Saakaşvili#Gürcistan

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