Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde... Ülkedeki savaş 19'uncu gününe girerken başkent Kiev hala düşürülebilmiş değil.

Pek çok uzman bu durumu Rusya'nın planının başarıya ulaşmadığı şeklinde yorumluyor. Bunda kuşkusuz Ukrayna'ya gönderilen askeri teçhizat ve halkın direnişi kilit rol oynuyor.

Ancak Rusya'yı en az Ukrayna'daki direniş kadar etkileyen bir durum daha var; Yaptırımlar.

Batı, Rusya büyüklüğündeki bir ülkeye karşı daha önce hiç kullanılmamış finansal yaptırımları hayata geçiriyor.

DÖVİZ REZERVİNİ İKİYE KATLADI AMA...

Putin'in 2014'te Kırım'ı ilhakından bu yana geçen 8 yıl içinde, Rusya Merkez Bankası elindeki döviz, yabancı tahvil ve altın miktarını neredeyse ikiye katladı.

Bu paranın hatırı sayılır bir bölümü İngiltere, Batı Avrupa ve ABD'deki bankalarda, bu pazarlarda bir şeyler satın almak gerektiğinde kolay erişim sağlayacağı nedeniyle tutuldu.

Putin finansal sisteminin kapatılmayacağını düşünüyor gibiydi. Ancak kimsenin beklemediği şey oldu ve Rusya'nın Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD'de bulunan rezervleri donduruldu.

Yabancı rezervlerin dondurulması daha de önce yapıldı. İran, Afganistan ve Venezuela gibi ülkelere kaşı uygulanan bu politika ilk defa BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesine karşı devreye sokuldu.

Bu pek çok kişi tarafından Putin'in en büyük hatası olarak gösteriliyor. Zira batının bu kadar ileri gidebileceğini ön göremeyen Putin, bu ülkelerde bulunan rezervlerini 'güvenli liman'lara çekmeyi düşünmedi ve bugün bu birikimini kullanamıyor.

300 MİLYAR DOLARA DOKUNAMIYORLAR

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, yaklaşık 640 milyar dolar olan toplam rezervlerinin yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmını yani neredeyse yarısını şu an kullanamadıklarını açıkladı.

ÇİN RUSYA'NIN HATASINDAN DERS ALACAK

Kuşkusuz bu durum küresel finans sisteminde geri dönüşü olmayan bir değişime neden olacak. Örneğin Çin Rusya örneğinden ders alacak ve bu ülkelerdeki bankalara kaybetmeyi göze alabileceğinden daha fazla yabancı varlık emanet etmeyecek.

'PUTİN KÖŞEYE SIKIŞTI'

Eski bir ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı ajanı ve 'Putin'in Başucu Kitabı: Rusya'nın Amerika'yı Yenmek İçin Gizli Planı'nın yazarı Rebekah Koffler Putin'in köşeye sıkıştığını belirtti.

Fox News'e verdiği demeçte Koffler 'İnsanların köşeye sıkıştırıldığında savaşacağını bilmelerini istiyor ve teslim olmayacak' dedi.

'TUZAĞA ÇEKİLDİĞİNİ HİSSEDİYOR'

Putin'in Ukrayna halkının savaşma iradesini ve teknolojinin oynayacağı rolü hesaba katmadığını belirten Koffler, Putin'in bir tuzağa çekildiğini hissettiği yorumunda bulundu.

'PUTİN'İN HAYALİ KÂBUSA DÖNÜŞTÜ'

Profesör Mark Galeotti ise Putin'in Ukrayna hayalinin bir kâbusa dönüştüğü görüşünde.

Daha önce Kırım krizinde yaptığı analizler ile adını duyuran Galeotti, Kiev'in iki gün içinde ve Ukrayna'nın geri kalanının iki hafta içinde düşmesinin planlandığını ancak gelinen noktada bu hedeften çok uzakta kalındığını belirtti.

Tank ve zırhlı birliklerin kilit rol oynadığı bu stratejinin amacı hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın karşı koymasına engel olup onun birliklerini hızlıca imha etmektir.

'We Need To Talk About Putin How The West Gets Him Wrong' isimli kitabın yazarı olan Galeotti daha önce hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada Kremlin'in Ukrayna'ya saldırması durumunda İkinci Dünya Savaşı'nda NAZİ Almanya'sının Belçika ve Fransa'yı istila etmek için kullandığı 'Blitzkrieg' taktiğine benzer bir yol izleyebileceğini belirtmişti.

Rusya'nın savaşın ilk gününden itibaren bu taktiği uygulamaya çalıştığını belirten Galeotti bölgedeki son durum için şu ifadeleri kullandı;

'Putin askeri güç bakımında avantaja sahip olsa da, Vietnam ve Afganistan'da gördüğümüz gibi üstün ateş gücü her zaman galip gelmiyor.'

Batılı istihbarat raporları Moskova'nın hızlı bir saldırı ile Ukrayna'yı felce uğratarak çabuk bir zafer hedeflediği görüşünde birleşiyor.

Ancak Ukrayna'daki direniş ve yaşanan lojistik sorunlar bu planın devre dışı kaldığını gözler önüne seriyor.

PUTİN BİLGİ SAVAŞINI NASIL KAYBEDİYOR?

Putin'in uzun zamandır bir bilgi savaşı ustası olarak ün kazandığının altını çizen Anders Åslund, Rus liderin Ukrayna'da bu savaşı kaybettiği görüşünde.

Åslund Atlantic Council için kaleme aldığı makalesinde 'Yıllarca süren başarıdan sonra, Putin neden şimdi bilgi savaşını bu kadar kapsamlı bir şekilde kaybediyor?' sorusuna şu yanıtı verdi;

'Mevcut savaş ile 2014 Rus işgali arasındaki temel farklardan biri, Ukrayna'da çok sayıda uluslararası muhabirin bulunmasıdır. Biden Yönetimi'nin Putin'in işgal planlarını açıklaması ve tarih açıklaması ile uluslararası medyanın temsilcileri 2021 sonlarında Ukrayna'da toplanmaya başladı.'

Başta Zelenski olmak üzere Ukraynalı yetkililerin uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek adına oldukça iyi bir performans sergilediğinin altını çizen Åslund, bu isimlerin doğrudan kendi sosyal medya hesapları üzerinden bilgi vermelerinin enformasyon savaşında kilit bir rol oynadığı görüşünü dile getirdi.