Dünya Haberleri

Ukrayna Rusya’yı yerli füzelerle vuracak

Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’tan umudu kesen Ukrayna, Rus saldırılarına yanıt vermek için kendi geliştirdiği iki yeni füzeyi kullanma aşamasına geçti.

ABD’nin Ukrayna’ya verdiği füzelerin sadece savunma amaçlı kullanılmasıyla ilgili izin vermesini değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Günümüzde saldırgan Rusya’ya yanıt vereceğimiz zaman artık Pentagon’dan izin istemiyoruz. Çünkü biz çoktan Amerikan üretimi füzeleri kullanmıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz füze ve dronlarımızı kullanıyoruz” açıklamasını yaptı.

NEPTÜN VE FLAMİNGO

Ukrayna geçtiğimiz günlerde peş peşe iki yeni füze geliştirdiğinin anonsu yaptı. İlki bin km menzilli “Uzun Neptün”. 2023’de karadan denize atılan ‘Neptün’ füzesini modifiye eden Ukrayna, ortaya karadan karaya atılabilen 1000 km menzilli ve 150 kg savaş başlığı taşıyan uzun Neptün füzesini çıkardı. Bu füzenin ilk denemesi önceki gün yapıldı. Yeni silah, Rusların “Kinjal” füzesinin muadili sayılıyor. Rusya içlerini Ural dağlarını aşacak şekilde vurabilecek ikinci Ukrayna füzesi “Flamingo” adını taşıyor. Seyir füzesi olarak tasarlanan bu yeni silah 3 bin km menzile sahip ve 1 ton patlayıcıyı hedefe ulaştırabiliyor. Jet motoruyla saatte 950 km hız yapan seyir füzesi yere çok yakın 200-600 metre irtifada uçtuğu için radarlara pek yakalanmıyor.

 

 

