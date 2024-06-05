Ukrayna: Rusya’yı Batılı silahla vurduk

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ABD ve Almanya gibi Batılı ülkelerin Ukrayna’ya Rusya topraklarına kendi temin ettikleri silahlarla vurma izninin ardından Ukrayna güçleri bu silahlarla Rusya’yı vurmaya başladıklarını ve Rusya içinde bir S-300 hava savunma sistemi imha ettiklerini duyurdu.

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Ukrayna Devlet Bakanı Iryna Vereshchuki Facebook hesabından bir fotoğrafla yaptığı açıklamada, “Çok güzel yanıyor. Bu Rus topraklarında bir S-300 hava savunma sistemi. Batılı silahların düşman topraklarında kullanılmasına izin verilmesinin ilk günlerinde” ifadelerini kullandı. Vereshchuk saldırıda hangi ülkenin silahlarının kullandığına dair ise ayrıntı paylaşmadı. Başta ABD olmak üzere 12 NATO ülkesi kendi silahlarının Rusya’ya karşı kullanılması için yeşil ışık yakmıştı. Yerel kaynaklara göre, Ukrayna güçleri, Ukrayna’nın Harkiv bölgesine saldırı düzenlenen Rusya topraklarındaki Belgorod şehri çevresiyle Kursk bölgesini vurdu. Saldırılarda Amerikan yapımı HIMARs füzeleri kullanıldı. Cephedeki savaş muhabirlerinin aktardığına göre Ukrayna ordusu Rusya’nın Belgorod bölgesinde konuşlanan S-300 ve S-400 hava savunma bataryalarını hedef alarak imha etti.

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KARADENİZ’DE ABD SİHA’SI KAYBOLDU

Kırım Yarımadasına yakın Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında İtalya’daki üstten kalkarak keşif uçuşu gerçekleştiren “RQ-4B Global Hawk” insansız hava aracıyla dün sabah 11.00 sularında aniden bağlantı kesildi. SIHA’nın dışarıdan etkileşim neticesinde düştüğü üzerinde duruluyor. Rusya defalarca ABD’nin Karadeniz üzerinde keşif uçuşlarını eleştirerek, bölgede insansız hava araçlarıyla toplanan istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusuna aktarıldığını ileri sürmüştü.