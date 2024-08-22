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Ukrayna, Rusya’ya ait yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu

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#Ukrayna#Rusya#Kavkaz Limanı
Ukrayna, Rusya’ya ait yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 20:46

Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı’na düzenlediği saldırıda yakıt tankı taşıyan feribotu vurdu.

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Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı’na saldırı düzenledi. Saldırıda, 30 yakıt tankı taşıyan feribot vuruldu. Saldırı sonrası limanda yangın çıktı. Limanın bulunduğu Temryuk kasabasının yöneticisi Fyodor Babenkov, saldırıyı doğruladı.

Kuban Bölgesi Operasyonel Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, feribotta akaryakıt tanklarının yüklü bulunduğu belirtilerek, "Kavkaz Limanı'nda demiryolu taşımacılığında kullanılan akaryakıt tanklarının yüklü olduğu feribot, saldırı düzenlenmesi sonucu battı" denildi.

Saldırı sonrası limandaki tüm çalışanlar tahliye edilirken, yangınla mücadele için 100’den fazla itfaiyeci ve özel bir tren bölgeye gönderildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük çıkış noktalarından biri olarak bilinen Kavkaz Limanı, hem ihracat hem de Kırım'a yakıt ikmali için gemilere hizmet veriyor.

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#Ukrayna#Rusya#Kavkaz Limanı

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