Ukrayna Rusya’nın füze fabrikasını vurdu... İskender ve Orşenik üretim hattı

Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 07:00

RUSYA’nın 2022 yılında Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş dördüncü yılını doldurmasına üç gün kala kendi füzesini geliştiren Ukrayna ilk defa Rusya içlerinde stratejik silahların üretildiği fabrikayı vurdu.

Rusya toprakları derinliklerinde sınırdan yaklaşık 1500 km mesafede yer alan silah fabrikasında şiddetli patlamalar duyulduğu bildirildi.

‘FLAMINGO’ İLE VURDU

Rusya’yı gafil avlayan “Flamingo” füzeli saldırı önceki gece gerçekleşti. Geçen yıl Ukrayna tarafından üretimine geçildiği ilan edilen 2 bin kilometre menzilli seyir füzesinin ateşlenme anı yayınlandıktan yaklaşık bir saat sonra Rusya’nın Ural dağları bölgesinde yer alan Udmurt Cumhuriyeti’ndeki “Votkinski” füze fabrikasında infilak sesleri duyuldu. Rusya’nın stratejik askeri sanayisine bağlı bu fabrikada Orta menzilli “İskender-M”, 6 savaş başlıklı “Oreşnik” ve kıtalararası stratejik “Topol-M” füzeleri üretildiği biliniyor.

Ukrayna Rusya’nın füze fabrikasını vurdu... İskender ve Orşenik üretim hattı

10 KİŞİ YARALANDI

Fabrikanın isabet almasından sonra hasar hakkında detaylı bilgi vermeden basın açıklaması yapan Udmurt Cumhuriyeti yöneticisi Aleksander Breçalov, “Saldırı neticesinde 10 yaralımız var” duyurusunu yaptı. Ukrayna kuvvetlerinin saldırı sonucu Rusya’daki “Votkinski” silah fabrikasını devre dışı bırakması durumunda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kullanabileceği füze sayısının azalacağı tahmin ediliyor.   

 

