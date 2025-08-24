×
Ukrayna, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki en büyük limanını vurdu

Rusya’nın Baltık Denizi'ndeki en büyük limanı Ust-Luga'ya Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna’nın, Leningrad dahil ülkenin çeşitli bölgelerine İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Gece boyunca Ukrayna’ya ait 95 İHA’nın Rus hava savunma sistemlerince, Bryansk, Tver, Kaluga, Oryol, Tambov, Novgorod, Belgorod, Rostov, Kursk, Smolensk, Samara ve Leningrad bölgeleri, Tataristan Cumhuriyeti ve Kırım Yarımadası toprakları üzerinde imha edildiği, yerel saatle 10.05 civarında Leningrad bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi İHA’nın düşürüldüğü bilgisi verildi.

Bakanlık, dün de Moskova saatiyle 17.00-23.30'da Bryansk, Kaluga, Smolensk, Kursk, Leningrad, Tver, Novgorod, Oryol, Tambov,Moskova bölgeleri, Çuvaşistan Cumhuriyeti ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 57 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.

UST-LUGA'YA İHA SALDIRISI

Baltık Denizi’nin en büyük, Rusya’nın Novorossiysk'ten sonraki ikinci en büyük limanı Ust-Luga’ya Ukrayna'nın İHA’larla saldırı düzenlediği bildirildi.

St. Petersburg şehrinin yanında bulunan Leningrad Bölgesi'nin Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, dünden bu yana bölgeye İHA saldırılarının düzenlendiğini, düşen bir İHA’nın Ust-Luga Limanı'ndaki doğal gaz şirketi Novatek'in terminalinde yangına sebep olduğunu duyurdu.

Yakıt tanklarının yangından etkilenmediğini ifade eden Drozdenko, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, Leningrad bölgesinde İHA tehdidinin sona erdiğini açıkladı.

Ayrıca Drozdenko, limandaki terminalde çıkan yangının söndürüldüğünü, terminal sahibi şirketin sahada onarım faaliyetlerine başladığını kaydetti.

St. Petersburg Demiryolları Şirketi, Ust-Luga Limanı yakınlarındaki terminalde alevlerin söndürülmesine yardımcı olmak üzere 183 tondan fazla su ve 5 ton köpük içeren yangın söndürme treninin gönderildiğini açıkladı.

ST PETERSBURG'DA UÇUŞLAR ETKİLENDİ

Ukrayna’nın İHA saldırıları nedeniyle Rusya’daki bazı şehirlerde bulunan havalimanlarındaki uçuşlar aksadı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), gece boyunca St. Petersburg’da ve bazı şehirlerde havalimanlarındaki uçak seferlerinin zaman zaman durdurulduğunu bildirdi.

St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı'nda uçuşlara ilişkin kısıtlamaların kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, 20 saat boyunca kısıtlamalara tabi tutulan havalimanında 90’dan fazla seferin iptal edildiği, 80’den fazla uçuşta gecikmelerin yaşandığı ve 42 uçuşun alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

