Ukrayna Rusya'da başarılı olabilecek mi? Hitler ve Napolyon geri çekilmişti... İki taraf da Kursk'ta esir görüntüleri paylaşıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan ve 80'in üzerinde yerleşim biriminde kontrolü sağladığını açıklamıştı. Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 120 binden fazla kişinin tahliye edildiği, yaklaşık 200 bin kişinin de tahliye edileceği duyurmuştu.

İki taraf da bölgeden görüntüler servis etmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Kursk Bölgesi'nde çok sayıda Ukraynalı askerin esir alındığını paylaşmıştı. Ukrayna da Kursk bölgesinde esir alınan Rus askerlerini servis etti.



Ukrayna'nın bu hamlesi ile Rusya toprakları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa düşman bir ordunun saldırısına uğradı. Daha önce Hitler yönetimindeki Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941 tarihinde Barbarossa Operasyonu'nu başlatmış ve Sovyetler Birliği topraklarına taarruza geçmişti.

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Kafkasya ve Moskova önlerine kadar ilerleyen Alman Orduları, 1943'te Moskova ve Stalingrad'da (Günümüzde Volgagrad) alınan yenilgiler sonrası geri çekilmeye başlamış iki ordu Temmuz 43'te Kursk'ta karşı karşıya gelmişti. Almanya tarafında 3 bin, Sovyet tarafında 5 bin tankın katıldığı Kursk muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük tank savaşı olmuştu. Ağır kayıplar vermesine karşın Sovyetler kazanmış ve Almanların geri çekilmesi hızlanmıştı.

Almanları Rusya topraklarından atan Sovyetler, Mayıs 1945'te Berlin'i işgal etmiş ve Almanya'nın teslim olmasını sağlamıştı. Yaklaşık 4 milyon askerle başlayan Almanya'nın Rusya harekatı çoğunluğu Sovyetler topraklarında yaşayan siviller olmak üzere yaklaşık 20 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

NAPOLYON DA RUSYA'YI ALAMADI



Yakın tarihte Rusya'yı işgal etmeye çalışan tek kişi Hitler değil. Fransız Napolyon Bonapart da ünlü Avrupa seferinin sonucu olarak Rusya'yı işgal etmeyi denedi. Fransızlardan, Almanlardan, Polonyalı ve İtalyanlardan oluşan 600 bin kişilik 'Büyük Ordu' ile 1812'de Rusya'ya giren Napolyon, Moskova'ya kadar ilerlemişti. Borodino'da Fransızlar Rus Ordusu'nu yendiği halde çok sayıda askerini ve subayını kaybetti. İmha olmaktan kurtulan Rus Ordusu Moskova'yı yakarak geri çekildi.

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Ancak çetin kış şartları nedeniyle Napolyon Moskova'da tutunamadı. Ordusunun büyük bir kısmı da açlık ve soğuktan hayatını kaybetti. Ünlü Mareşal Mihail Kutuzov önderliğindeki Rus Ordusu, perişan hale gelen Napolyon Ordusu'nu Rusya'dan çıkardı. Geri çekilen Napolyon Ordusu'nun mevcudu 100 bine kadar düştü. Napolyon Ordusu'ndaki Almanlar ve Avusturyalılar Rusya tarafına geçince Çar 1. Alexander Napolyon Ordusu'nu kovalamaya devam etti ve Ruslar 1814'te Paris'i işgal etti.

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Rusya Savunma Bakanlığı ele geçirilen Ukraynalı askerleri paylaştıUkrayna'nın Kursk'a saldırması ise birçok soru işareti barındırıyor. Zelenski bu harekatı "Ukrayna'yı vuran Rus Mevzilerini imha etmek" olarak tanımlasa da askeri uzmanlar bunu taktiksel bir hamle olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass'da az da olsa ilerleme kaydeden Ruslara karşı yeni bir cephe açan Ukrayna'nın bu hamlesi Rusya'nın dikkatini dağıtmak olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca 2022 sonunda Rus Ordusu'nun Güney'de Herson, kuzey doğuda Harkov ve çevresinden atılmasından bu yana elle tutulur bir askeri başarısı olmayan Ukrayna'nın bu adımla hem halkın desteğini artırmak hem de ABD ve Batılı müttefiklerine daha çok yardım göndermeleri sağlamak için bu adımı attığı değerlendiriliyor.