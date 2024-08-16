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Ukrayna Rusya'da başarılı olabilecek mi? Hitler ve Napolyon geri çekilmişti... İki taraf da Kursk'ta esir görüntüleri paylaşıyor

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#Ukrayna#Rusya#Napolyon
Ukrayna Rusyada başarılı olabilecek mi Hitler ve Napolyon geri çekilmişti... İki taraf da Kurskta esir görüntüleri paylaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 14:28

Ukrayna Ordusu Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürürken iki taraf da esir görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Öte yandan bölge tarihte birçok savaşa sahne oldu. Örneğin tarihin en büyük tank savaşı olan Kursk Muharebesi bu bölgede gerçekleşti. Nazi Orduları ve Napolyon'un geri çekildiği bölgede Ukrayna başarılı olabilecek mi? Uzmanlar Zelenski'nin ordusunun önünde birkaç seçenek olduğunu ifade ediyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan ve 80'in üzerinde yerleşim biriminde kontrolü sağladığını açıklamıştı. Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 120 binden fazla kişinin tahliye edildiği, yaklaşık 200 bin kişinin de tahliye edileceği duyurmuştu. 

İki taraf da bölgeden görüntüler servis etmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Kursk Bölgesi'nde çok sayıda Ukraynalı askerin esir alındığını paylaşmıştı. Ukrayna da Kursk bölgesinde esir alınan Rus askerlerini servis etti. 

Ukrayna'nın bu hamlesi ile Rusya toprakları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa düşman bir ordunun saldırısına uğradı. Daha önce Hitler yönetimindeki Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941 tarihinde Barbarossa Operasyonu'nu başlatmış ve Sovyetler Birliği topraklarına taarruza geçmişti. 

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Ukrayna Rusyada başarılı olabilecek mi Hitler ve Napolyon geri çekilmişti... İki taraf da Kurskta esir görüntüleri paylaşıyor

Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus askerleri böyle görüntülendi 

TARİHİN EN BÜYÜK TANK SAVAŞI: NAZİLER VE SOVYETLERİN KURSK MUHAREBESİ

Kafkasya ve Moskova önlerine kadar ilerleyen Alman Orduları, 1943'te Moskova ve Stalingrad'da (Günümüzde Volgagrad) alınan yenilgiler sonrası geri çekilmeye başlamış iki ordu Temmuz 43'te Kursk'ta karşı karşıya gelmişti. Almanya tarafında 3 bin, Sovyet tarafında 5 bin tankın katıldığı Kursk muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük tank savaşı olmuştu. Ağır kayıplar vermesine karşın Sovyetler kazanmış ve Almanların geri çekilmesi hızlanmıştı.

Almanları Rusya topraklarından atan Sovyetler, Mayıs 1945'te Berlin'i işgal etmiş ve Almanya'nın teslim olmasını sağlamıştı. Yaklaşık 4 milyon askerle başlayan Almanya'nın Rusya harekatı çoğunluğu Sovyetler topraklarında yaşayan siviller olmak üzere yaklaşık 20 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 

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NAPOLYON DA RUSYA'YI ALAMADI 

Yakın tarihte Rusya'yı işgal etmeye çalışan tek kişi Hitler değil. Fransız Napolyon Bonapart da ünlü Avrupa seferinin sonucu olarak Rusya'yı işgal etmeyi denedi. Fransızlardan, Almanlardan, Polonyalı ve İtalyanlardan oluşan 600 bin kişilik 'Büyük Ordu' ile 1812'de Rusya'ya giren Napolyon, Moskova'ya kadar ilerlemişti. Borodino'da Fransızlar Rus Ordusu'nu yendiği halde çok sayıda askerini ve subayını kaybetti. İmha olmaktan kurtulan Rus Ordusu Moskova'yı yakarak geri çekildi.

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Ancak çetin kış şartları nedeniyle Napolyon Moskova'da tutunamadı. Ordusunun büyük bir kısmı da açlık ve soğuktan hayatını kaybetti. Ünlü Mareşal Mihail Kutuzov önderliğindeki Rus Ordusu, perişan hale gelen Napolyon Ordusu'nu Rusya'dan çıkardı. Geri çekilen Napolyon Ordusu'nun mevcudu 100 bine kadar düştü. Napolyon Ordusu'ndaki Almanlar ve Avusturyalılar Rusya tarafına geçince Çar 1. Alexander Napolyon Ordusu'nu kovalamaya devam etti ve Ruslar 1814'te Paris'i işgal etti. 

Ukrayna Rusyada başarılı olabilecek mi Hitler ve Napolyon geri çekilmişti... İki taraf da Kurskta esir görüntüleri paylaşıyor

Rusya Savunma Bakanlığı ele geçirilen Ukraynalı askerleri paylaştı 

UKRAYNA KURSK'A NEDEN SALDIRDI? 

Ukrayna'nın Kursk'a saldırması ise birçok soru işareti barındırıyor. Zelenski bu harekatı "Ukrayna'yı vuran Rus Mevzilerini imha etmek" olarak tanımlasa da askeri uzmanlar bunu taktiksel bir hamle olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass'da az da olsa ilerleme kaydeden Ruslara karşı yeni bir cephe açan Ukrayna'nın bu hamlesi Rusya'nın dikkatini dağıtmak olarak nitelendiriliyor.

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Ayrıca 2022 sonunda Rus Ordusu'nun Güney'de Herson, kuzey doğuda Harkov ve çevresinden atılmasından bu yana elle tutulur bir askeri başarısı olmayan Ukrayna'nın bu adımla hem halkın desteğini artırmak hem de ABD ve Batılı müttefiklerine daha çok yardım göndermeleri sağlamak için bu adımı attığı değerlendiriliyor. 

Ukrayna Rusyada başarılı olabilecek mi Hitler ve Napolyon geri çekilmişti... İki taraf da Kurskta esir görüntüleri paylaşıyor

Kursk'ta yakalanan Ukrayna askerleri böyle görüntülendi. 

UKRAYNA BUNDAN SONRA NE YAPACAK? 

NY Times'da yer alan habere göre Ukrayna'nın birkaç seçeneği var. Haberde Ukrayna güçlerinin Rusya'nın içlerine doğru daha fazla ilerlemeye çalışabileceği, ya da şu anda ellerinde tuttukları toprakları savunmaya çalışabilecekleri üzerinde duruluyor. Ukrayna ordusunun çevik ancak Rusya'nın da çok büyük olduğunu belirten askeri uzmanlar, Ukrayna'nın küçük birliklerle Rusya'ya beklemedikleri yerden saldırıp savunmalarını yıpratmaya devam etmeye çalışacaklarını ifade ediyor. Bazı uzmanlar ise Ukrayna'nın bu harekat ile psikolojik olarak çoktan başarıya ulaştıklarını iddia ediyor. 

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#Ukrayna#Rusya#Napolyon

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