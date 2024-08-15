Ukrayna: Rusya'da 82 yerleşim yerini ele geçirdik

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Albay Oleksandr Syrsky, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde düzinelerce köyü ve bin kilometrekareden fazla bir alanı kontrol altına aldığını söyledi.

AFP'de yer alan habere göre, Ukrayna Başkomutanı Syrsky, “Kursk bölgesinde operasyonların başlamasından bu yana birliklerimiz toplamda 35 kilometre derine ilerledi” ifadesinde bulundu.

Kiev yönetiminin en büyük sınır ötesi saldırısı ikinci haftasına girerken Syrsky, "Bin 150 kilometrekarelik alanı ve 82 yerleşim yerini kontrol altına aldık” sözlerini ifadesine ekledi.