×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna: Rusya'da 82 yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme Tarihi:

#UKRAYNA#Kursk Bölgesi#Saldırı
Ukrayna: Rusyada 82 yerleşim yerini ele geçirdik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 15:58

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Syrsky, ordusunun Rusya'da 82 yerleşim yerini ele geçirdiğini açıkladı. Syrsky, Kursk bölgesine düzenlendikleri saldırıya ilişkin gelişmeleri aktardı.

Haberin Devamı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Albay Oleksandr Syrsky, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde düzinelerce köyü ve bin kilometrekareden fazla bir alanı kontrol altına aldığını söyledi.

AFP'de yer alan habere göre, Ukrayna Başkomutanı Syrsky, “Kursk bölgesinde operasyonların başlamasından bu yana birliklerimiz toplamda 35 kilometre derine ilerledi” ifadesinde bulundu.

Kiev yönetiminin en büyük sınır ötesi saldırısı ikinci haftasına girerken Syrsky, "Bin 150 kilometrekarelik alanı ve 82 yerleşim yerini kontrol altına aldık” sözlerini ifadesine ekledi.

Gözden KaçmasınUkrayna İHAlarla vurdu: Acil durum federal seviyeye yükseltildiUkrayna İHA'larla vurdu: Acil durum 'federal' seviyeye yükseltildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#UKRAYNA#Kursk Bölgesi#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!