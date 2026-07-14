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Ukrayna Rusya'da 2 noktayı vurdu

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#Rusya#Petrol Rafinerisi#İHA Saldırısı
Ukrayna Rusyada 2 noktayı vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 08:57

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’ndeki sanayi bölgesi ile Krasnodar’daki Afipskiy Petrol Rafinerisi'nde insansız hava aracı (İHA) saldırılarının nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi.

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Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, yaptığı yazılı açıklamada, Salavat şehrinde bulunan sanayi bölgesine düzenlenen yoğun İHA saldırısının püskürtüldüğünü belirtti.

İHA’lardan düşen parçalar nedeniyle bölgede çeşitli noktalarda yangın çıktığını ifade eden Habirov, saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı bilgisini paylaştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise Krasnodar’da düşen İHA parçaları nedeniyle bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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Açıklamada, Afipskiy Petrol Rafinerisi’nde ve bir sanayi tesisinde yangın çıktığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Afipskiy, Smolenskaya ve Kovalenko yerleşimlerinde çok sayıda bina ile demir yolu geçidindeki bir yapının hasar gördüğü, bazı noktalarda çıkan yangınların ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

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#Rusya#Petrol Rafinerisi#İHA Saldırısı

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