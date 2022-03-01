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Ukrayna - Rusya savaşında son durum! Putin'in yakın arkadaşı ünlü yıldız Steven Seagal'den ilk açıklama

#RUSYA#Ukrayna#Steven Seagal
Ukrayna - Rusya savaşında son durum Putinin yakın arkadaşı ünlü yıldız Steven Seagalden ilk açıklama

Dünya Putin’in verdiği emirle başlayan Ukrayna işgalini konuşmaya devam ederken ünlü isimler de yaşananlarla ilgili açıklamalarına devam ediyor. Bu isimler arasında Putin’in en yakın dostlarından Steven Seagal de var.

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal operasyonu ve iki ülke arasında büyüyen çatışmalar karşısında tüm dünya ses çıkarmaya ve yaşananları kınamaya devam ediyor. Çok sayıda sivil kaybın yaşandığı bu savaşa karşı duranların başında dünyanın dört bir yanından sanatçılar ve hepimizin tanıdığı ünlü oyuncular da var.

Bunların arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise Putin’in yakın arkadaşı olmasıyla tanınan ve Rus pasaportuna da sahip olan Steven Seagal

Dünyaca ünlü aksiyon yıldızı ABD, Michigan eyaleti kökenli, Steven Seagal, 2017 yılında Ukrayna’ya ayak basmaktan 5 yıl boyunca men edilmişti. Bunun sebebi ise Hollywood starına yakın arkadaşı ve sırdaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rus vatandaşlığı verilmesi ve ülkenin kapılarının sonuna kadar açılmasıydı.

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Ukrayna - Rusya savaşında son durum Putinin yakın arkadaşı ünlü yıldız Steven Seagalden ilk açıklama

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi ve tüm dünya tarafından lanetlenen bir işgal operasyonu başlatmasının ardından ilk kez açıklama yapan yakın dövüş sanatları üstadı Seagal krizin iki tarafını da ‘ailesi gibi’ gördüğünü ifade etti.

Dün akşam ABD’nin Fox kanalına konuşan yıldız oyuncu “Çoğumuzun Rusya ve Ukrayna’da aile üyeleri ve sevdiği dostları var. Ben iki tarafı da ailem gibi görüyorum ve iki ülkenin birbirine düşman olmasının arkasında başkaları tarafından ödenen çok büyük paralar ve bu sayede yapılan propagandalar olduğuna inanıyorum.” sözlerini kullandı.

69 yaşındaki Seagal “Dualarım iki ülkenin de pozitif ve barışçıl çözümler bulabilmesi ve bir arada yaşamaya ve yükselmeye devam etmesi içindir.” diyerek bu savaşta Rusya’nın değil barışçıl çözümlerin yanında olduğunu ortaya koydu.

Ukrayna - Rusya savaşında son durum Putinin yakın arkadaşı ünlü yıldız Steven Seagalden ilk açıklama

‘Kuşatma altında’ adlı filmle Hollywood’da starlık mertebesine yükselen aktör, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD ile olan insani ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla özel elçi olarak atanmıştı. Bu atama Rusya ve ABD arasındaki kültür, sanat, kamu ve gençlik yararına yapılan iş birliklerinin ve insani ilişkilerin sağlamlaştırılması için özel bir anlam taşıyordu.

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Steven Seagal 2021 yılında Putin yanlısı ‘Adil Rusya-Gerçek İçin’ partisine, törenle resmen üye oldu. Seagal’ın Rus vatandaşlığına geçmesi ise 2016 yılında gerçekleşti.

Seagal’in 2014’te rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesini desteklediği ve Rusya Devlet Başkanı Putin’i ‘dünyanın yaşayan en büyük dünya liderlerinden biri’ olarak tanımladığı biliniyor.

Ünlü aktörün Rusya pasaportuna sahip olmasından aylar sonra Ukrayna bu ismi ‘ulusal güvenliğe tehdit’ saydı ve ülkeye ayak basmasını 5 yıl boyunca yasakladı.

Oysa Seagal’a verilen Rus vatandaşlığı Rusya ve ABD arasında gelişmekte olan ikili ilişkilerin sembolü olması için tasarlanmıştı.

Ukrayna - Rusya savaşında son durum Putinin yakın arkadaşı ünlü yıldız Steven Seagalden ilk açıklama

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Putin ve Seagal’i yakın arkadaş kılan faktörlerin başında ikisinin de dövüş sanatlarına büyük ilgili olması geliyor. Hatta ikilinin birlikte katıldığı turnuvalar da var.

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