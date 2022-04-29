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Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusya'da muhalefet Putin'in hedefindeki iki ülkeyi açıkladı!

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusyada muhalefet Putinin hedefindeki iki ülkeyi açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş Ukrayna'nın doğusuna kaymış durumda. Savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı endişeleri ise artarak devam ederken Rusya'daki muhalefet Putin'in hedefindeki iki ülkeyi açıkladı.

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Haftalardır Ukrayna'da süren savaş, Rus lider Putin için pek de istediği şekilde devam etmiyor.

Kolay bir zafer bekleyen Ruslar Ukrayna direnişini hala kırabilmiş değil. Başkent Kiev'e yönelik kuşatmasını kaldıran Rus birlikleri son dönemde ülkenin doğu bölgelerini hedef alıyor.

Batı merkezli istihbarat raporlarına göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

Transdinyester'de bin 500 kadar askeri bulunan Rusya'dan bir yetkili, Moldova'daki Rusça konuşan nüfusun baskı altında yaşadığını ve endişeli olduklarını söyledi. Ukrayna'nın işgalini haklı çıkarmak için de aynı sebep gösterilmişti.

EN BÜYÜK KORKU: SAVAŞIN YAYILMASI

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı endişesi ise devam ediyor.

Moldova'daki Rusya destekli ayrılıkçı bölge Transdinyester'deki gizemli patlamalar ile bu korku zirve yaparken Rusya'daki muhalefetten çok konuşulacak bir iddia geldi.

PUTİN'İN HEDEFİNDEKİ İKİ ÜLKE

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Hapisteki Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin yardımcılarından Vladimir Ashurkov, Putin'in hedefindeki iki ülkeyi açıkladı.

Insider'a konuşan Ashurkov, Batı'da Putin'in Ukrayna'daki sebepsiz savaşını Moldova ve Gürcistan gibi diğer ülkelere de genişletebileceğine dair artan endişeler olduğunu belirtti ve bu tür senaryoların masada olduğunun altını çizdi.

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Ashurkov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Ukrayna'nın bu tam ölçekli işgali benim için bir şoktu. Bunun mümkün olacağını düşünmemiştim, ancak iki ay önce oldu. Putin'in saldırıları Transdinyester ve Moldova'ya kadar ilerletmeye muktedir olup olmadığını düşünmek lazım. Bunu yapacak gücü olursa muhtemelen yapacaktır.'

İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgünde yaşayan Ashurkov, 'Nükleer bombası olan bir manyak varken, dünyada kimsenin güvenli bir geleceği olduğunu düşünmüyorum' dedi.

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusyada muhalefet Putinin hedefindeki iki ülkeyi açıkladı

RUS İŞGALİNE YABANCI DEĞİLLER

Ne Moldova ne de Gürcistan Rus saldırganlığına yabancı değil. 1992'de Rus kuvvetleri, Moldova'ya a müdahale etti.

Gürcistan ise 2008'de Rusya'nın işgaline uğradı. Savaş kısa sürse de ülke için bedeli bir hayli ağır olmuştu.

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Bugün Rusya, Gürcistan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal etmeye devam ediyor.

Gürcistan ve Moldova hükümetleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Batı'dan daha fazla destek için yardım istiyor.

Daha önce Rus işgali yaşayan iki ülke geçen ay Avrupa Birliği üyeliği için resmen başvurdu.

 

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