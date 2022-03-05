Ukrayna - Rusya savaşında inanılmaz görüntüler: Herson halkı Rus tanklarına geçit vermedi... 'Evinize dönün'

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Ukrayna’nın Karadeniz ve Azov Denizi ile bağlantısını koparmak için Rusya’nın yoğun saldırılara maruz bıraktığı Herson şehri Rusların ele geçirdiği ilk büyük şehir olarak kayıtlara geçti.

Şehir Valisi Igor Kolykhaevr ‘silahlı misafirlerin’ yerel bir konsey toplantısına girerek sokağa çıkma yasağı dayattığını açıkladı. Herson yetkilileri ise Ruslardan sivillerin vurulmamasını ve en azından sokaklardan cesetlerin toplanabilmesi için alan ve zaman tanınmasını istedi.

Herson, adeta bir harabeye dönmüş durumda

Şehirde Ukrayna ordu güçleri bulunmazken sadece şehir sakinleri kalmış durumda ve şehirde Trafik oluşmaması ve yiyecekle ilaç tedarikinin sağlanması için sokakları boş bırakabilmek adına akşam 8’den sabah 6’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildiriliyor.

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Yayalara ikiden fazla kişinin bir arada yürümemesi söylenirken Rus birlikleriyle karşılaşılması durumunda ise durulması ve birlikleri provoke edebilecek davranışları sergilemeleri isteniyor.

HALK TANKLARI BÖYLE ENGELLEDİ

Herson kentinde halk, durduğu Rus askeri kovundaki askerlere, "Evlerinize dönün" çağrısında bulundu.

Kent genelinde Rus ordusu karşı gösteriler düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarda ülkeyi terk etmeyenler Rus ordusuna karşı direnişini devam ettiriyor. Ukrayna'nın güneyindeki ve Rus kuşatması altında olan Herson'da halk, Rus ordusuna karşı Ukrayna bayraklarıyla sokaklarda.

Rus tankını durduran siviller, Rus askerlerine "Evlerinize dönün" şeklinde tepki göstererek araçların önüne yattı. Kent genelinde Rus ordusuna karşı bayraklarla gösteri düzenlendi.

Bölge sakinlerinin CNN International'a yaptığı açıklamalarda şehirdeki Rus birliklerinin halka şiddet gösterdiği ifade ediliyor. Şehirdeki durumun her geçen saat daha da kötüleştiği de gelen bilgiler arasında.

Rus tankının üzerinde Ukrayna bayrağı sallayan adam sosyal medyada gündem oldu

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"Dışarı çıkamıyoruz, erkekleri dışarıda gördükleri zaman yakalayıp götürüyorlar." diyen bölge halkı Kırım yönünden şehre en az 50 otobüs girdiğini ve bu otobüslerdeki kişilerin devlet binalarına yerleştiğini söylüyor. Ancak halkın bu söylemleri resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı.

KARADENİZ VE AZOV'UN BAĞI HERSON

280 bin nüfuslu şehrin devlet binalarının da Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini doğruladı. Herson’u ele geçirerek sahil şeridiyle bağlantısını kesmek hem Ukrayna ekonomisine büyük darbe aldıracak hem de Rusya’nın kara koridorunu kendi sınırlarından Kırım’a ve oradan da Romanya’nın batısına kadar genişletmesini sağlayacak bir hamle olarak görülüyor.

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Öte yandan şehir Rus kontrolüne geçmiş olsa da birçok yetkili hâlâ Herson’da olduklarını ve halka yardım etmek için çalıştıklarını bildiriyor. Yapılan açıklamalarda şehir düşmüş ve Ukrayna ordusu çekilmiş olsa da Ukrayna bayrağının şehirde dalgalanmaya devam ettiği söylenmişti.

Şehir yetkilileri bayrağın gönderden inmemesi için halkın Rus birliklerinin talimatlarına uyulması gerektiğini belirtiyor.

Rusya ordusunun Herson’un ardından Mykolaiv (Mıkolayiv) şehrine ilerlediği ve buradaki limanla birlikte gemi yapım tesislerinin peşine düştüğü düşünülüyor.