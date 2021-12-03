Ukrayna: Rusya Ocak ayı sonunda saldırabilir

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın Ocak ayı sonunda Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığına dair istihbarat olduğunu söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim giderek artarken, Kiev yönetiminden dikkat çeken açıklamalar geliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov parlamentoda yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarını gerekçe göstererek Rusya'nın Ukrayna sınırları yakınına 94 binden fazla asker yığdığını ve Ocak ayı sonunda büyük çaplı bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğini ifade etti.

Bakan Reznikov, Ukrayna'nın durumu provoke edecek hiçbir şey yapmayacağını, ancak Rusya'nın bir saldırı başlatması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Reznikov, "İstihbaratımız en kötüsü de dahil olmak üzere tüm senaryoları analiz ediyor" diyerek Rusya'da bir "kış eğitim döneminin" başladığını ve Moskova'nın Ukrayna toprakları yakınında tatbikatlar yaptığı aktardı.

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Rusya'nın, ilhak edilen Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki bölgelerde yaklaşık 100 bin askeri olduğu tahmin ediliyor.

"DOĞRUDAN TEHDİT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Öte yandan Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Moskova'nın 2014'te ele geçirdiği Kırım'ı geri alma hedefinin Rusya'ya 'doğrudan bir tehdit' oluşturduğu belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dün Kremlin'den gelen yeni açıklamalar ile bir kez daha tırmanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu ve Kiev'in amacının onu "kurtarmak" olduğunu söylemişti. Bu açıklamaya ise Rusya'dan dün sert bir cevap geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma hedefi için 'Bunu Rusya için doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz' dedi.

Ukrayna ve Rusya karşılıklı olarak sınırlarına asker ve mühimmat yığmaya devam ederken iki ülke tarafından da stratejik noktalar güçlendirilmeye çalışılıyor.

Peskov bu konuyla ilgili olarak Batı'dan gelen tepkilere "Rusya kendi topraklarında bu nesneleri uygun noktalara yerleştirmede özgürdür. Bu bizim egemenlik hakkımızdır. Buna hiç kimse itiraz edemez. Elbette tesislerin konuşlandırılması Rusya Savunma Bakanlığına rapor edilir ve başkomutan ile karar verilir" ifadelerini kullanmıştı.





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"UKRAYNA PROVOKATİF EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in açıklamalarının diyaloğun önünü tıkadığını savunan Peskov aynı zamanda, Kiev yönetiminin Donbas bölgesindeki provokatif eylemlerine devam ettiğini söyledi. Donbas konusunun doğrudan Rusya ile müzakere edilmesi gerektiğini belirten Peskov, "Fakat Rusya Federasyonu doğrudan çatışmanın bir tarafıymış gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Ukrayna'nın düşmanca tavırları hala en yüksek seviyede. Bu bizim için endişe vericidir. Ukrayna tarafında bir yoğunluk ve temas hattında da provokatif eylemler görüyoruz" dedi.

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