Son dakika: Ukrayna - Rusya krizinde flaş gelişme! Stoltenberg: Rusya saldırı planlıyor

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Stoltenberg, NATO Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. İşte Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:



Rusya tarafından planlanan tüm operasyonlar Ukrayna'ya tam olarak bir saldırıdır esasen. Halihazırda devam eden bir askeri yığılma görüyoruz ve bunlar ileri adım atabilir. Donbass bölgesinde devam eden provokasyonlar söz konusu, bir saldırıya ön şart oluşturabilecek girişimler söz konusu. Bu çerçevede, Putin'in ortaya koymuş olduğu bir tutum da söz konusu dün itibarıyla. Saldırmamak için geç kalınmış değil.



UKRAYNA'YA TAM DESTEK



Sürecin şiddetinin düşürülmesi gerekmekte ve diplomatik çabalarla yol açmak gerekmekte. Ukrayna'ya tam olarak desteğimizi ortaya koymaktayız. NATO'nun ciddi, kritik bir desteği söz konusu. Müttefikliğin Doğu kısmında, gerekli olursa daha fazla varlık oluşturma konusunda NATO yeterlidir. Rusya halihazırda bir işgal içerisindeydi 2014'ten bugüne. Kırım'da gerçekleştirdikleri bu anlama geliyor. Bu askeri varlık ciddileşmekte ve bu noktada bir tanınma söz konusu oldu.



STOLTENBERG'DEN RUSYA'YA 'GERİ ADIM' ÇAĞRISI



Rusya, 2014'ten bu yana Donbass bölgesinde. Sözde ayrılıkçılar Rusya tarafından kapalı bir şekilde yıllardır desteklenmekte. Bu noktada bir adım değişikliği söz konusu ve bu adımlar da tanımayla desteklendi. Bu, Rusya'nın oradaki askeri işgalinin güçlendirilmesi anlamına gelmekte. Rusya 150 binden fazla askeri varlığa sahip, buna ilave olarak hava kuvvetleri ve diğer kuvvetleri söz konusu. Ukrayna içerisinde de, Kırım'da, Donbass'ta, Doğu'da, Güney'de varlığı söz konusu. On binlerce muharip güç, bunların yanında askeri araçlar, drone'lar, elektronik savaş imkanları, hava savunma füzeleri, geniş ve ciddi bir askeri yeterlik söz konusu. Bu nedenle bizler güçlü şekilde diplomatik kanallara dönülüp geri adım atmaya çağırıyoruz.



"NATO GÜÇLERİ EN YÜKSEK DÜZEYDE HAZIRLIĞA GEÇİRİLDİ"



Ciddi bir şekilde kınamaktayız ve NATO müttefikleri bugün farklı formatlarda yaptırımları açıkladılar. Almanya tarafından Kuzey Akım Projesi'nin durdurulması söz konusu oldu. Gerekirse savunmamızı daha da güçlendirebiliriz ki bu şekilde sınırdaki müttefiklerimiz daha fazla bir kötü niyetle karşılaşmasın. NATO güçleri en yüksek düzeyde hazırlığa geçirildi ancak yerleştirilmedi. Rusya dışında Rus varlıklarının kullanılması, son aylarda Rusya tarafından adımlar, güvenliğimiz tarafından yıllardır en yüksek tehditle karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Rusya beklediğimizi gerçekleştirdi ve Ukrayna etrafında varlıklarını çoğalttı. Düşmanca tutum söz konusu oldu. Biz bu noktada Rusya'yı geri adım atmaya çağırıyoruz ve ters yönde adımlar atmaya, yeniden diplomatik çabalara çağırıyoruz. NATO olarak bizler konuşmaya hazırız.