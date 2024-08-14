Ukrayna Rusya içinde ilerlemeye devam ediyor: İki bölgede olağanüstü hal ilan edildi

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Ukrayna ordusunun, Rusya sınırındaki Belgorod'a başlattığı saldırının ardından bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Burası, Kursk'un ardından OHAL ilan edilen ikinci bölge oldu.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, günlük bombalamalar nedeniyle bölgede durumun "oldukça zor" olduğunu; evlerin ve idari binaların zarar gördüğünü ve yaralananların olduğunu söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Kiev, Harkov, Kirovohrad, Çerkassi, Mikolayiv, Sumi, Jitomir ve Zaporijya bölgelerinde Ruslara ait 23 SİHA'dan 17'sini vurduğunu duyurdu.

Rusya ise gece boyunca yaşanan çatışmalarda Kursk, Voronezi, Belgorod ve Nijni Novgorod bölgelerinde süren çatışmalarda 117 SİHA düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusunun geçen hafta başlattığı sınır ötesi operasyonların ilki Belgorod'un kuzeyindeki Kursk'a olmuştu.

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Saldırı üzerine bölgede yaşayan nüfus tahliye edilmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olağanüstü hal ilan etmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, sınırı aşarak Rusya'ya giren Ukrayna güçlerinin yaklaşık 1000 kilometrekarelik Rus toprağını kontrol ettiğini belirtti.

Bu, 2,5 yıl önce başlayan savaşta Ukrayna’nın gerçekleştirdiği en büyük sınır ötesi operasyon.





KİEV: KURSK BÖLGESİNDE TOPRAK ALMAYI AMAÇLAMIYORUZ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Moskova barışı kabul edene kadar Rusya'daki saldırılarına devam edeceğini açıkladı. Kiev yönetimi Kursk bölgesinde "toprak almayı" amaçlamadıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Rusya'nın başkalarına götürdüğü savaşın şimdi Rusya'ya geri döndüğünü” söyledi.

Ancak üst düzey Rus komutanlar Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu iddia etti. Rus Tümgeneral Apti Alaudinov "yıldırım harbi (blitzkrieg) planının işe yaramadığını" iddia etti.

Pazartesi gecesi yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy, “Putin savaşmayı bu kadar çok istiyorsa Rusya barış yapmaya zorlanmalı" dedi.

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Ukrayna’nın “her zaman sadece barış istediğini” kaydeden Zelenskiy, “Biz kesinlikle barışı sağlayacağız" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın saldırısını "çok büyük bir provokasyon" olarak niteledi ve Rus ordusuna "düşmanı Rus topraklarından kovma" emri verdi.

Pazartesi günü güvenlik yetkililerini ve bölgesel liderleri toplayan Putin, Kiev'e "hak ettiği cevabı vereceklerini" söyledi.

Putin, Ukrayna ordusunun kayıplarının dramatik bir şekilde arttığını da savundu ve "şüphesiz ki hedeflerimizin tümünü gerçekleştireceğiz" dedi.

Rusya’nın batısında binlerce sivil için tahliye çağrısı yapıldı.

Rus yetkililer şu ana kadar 121 bin insanın evlerini terk ettiğini, ülke çapında 30 bin kişi için 400 geçici barınak oluşturulduğunu açıkladı.

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Kursk bölgesi, başkent Moskova’ya 526 kilometre uzaklıkta.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) adlı kuruluş Kiev’in iddia ettiğinin aksine Ukrayna’nın Kursk’te 1.000 kilometrekarelik alanı değil, 800 kilometrekareye yakın bir alanı kontrol ettiğini öne sürdü.

Ukrayna’daki ulusal elektrik kurumu, Rusya'nın gece düzenlediği insansız hava aracı saldırısı Ukrayna'nın Chernihiv bölgesindeki enerji altyapısını hedef aldığını belirtti. Ülkenin kuzeyindeki bölgenin bazı kesimlerinde saldırının ardından elektrik kesintileri yaşandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Rusya'nın fırlattığı 38 insansız hava aracından 30'unu imha ettiğini açıkladı.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, çatışmaların yoğunlaşması ihtimaline karşı Rusya sınırındaki 20 km'lik bölgede sivillerin hareketinde kısıtlamaya gidildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk’a ağır silahlarla donatılmış daha fazla askerin konuşlandırıldığını açıkladı.

Ukrayna’nın saldırıları üzerine Rusya, Ukrayna’daki Kostyantynivka kasabasındaki bir alışveriş merkezini hedef aldı.

Ukraynalı yetkililere göre saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Evler, dükkanlar ve onlarca araba zarar gördü.