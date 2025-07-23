Ukrayna - Rusya barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde 3. tur Heyetler Ä°stanbulâ€™a geldi

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Â TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ukrayna-Rusya arasÄ±ndaki 3'Ã¼ncÃ¼ tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Ä°stanbul ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda,Â MÄ°T BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KalÄ±n ile Rus ve Ukrayna heyetleri Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±'na geldi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda Rusya heyetine Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Vladimir Medinski baÅŸkanlÄ±k ederken, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mihail Galuzin de heyette yer alacak. Milli GÃ¼venlik ve Savunma Konseyi Sekreteri RÃ¼stem Ã–merov liderliÄŸindeki Ukrayna heyetinde ise Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergiy Kyslytsya bulunacak. ToplantÄ± iÃ§in basÄ±n mensuplarÄ± saat 14.00â€™te itibaren Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±â€™na alÄ±nmaya baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™den ve dÃ¼nyadan Ã§ok sayÄ±da basÄ±n mensubunun takip edeceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã¶ncesi gazetecileri iÃ§in hazÄ±rlanan alanda son kontroller yapÄ±ldÄ±.

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ZELENSKÄ°Y BARIÅž GÃ–RÃœÅžMELERÄ° HAKKINDA KONUÅžTU

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenskiy, savaÅŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in Ä°stanbul'da Rusya ile yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ateÅŸkes Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini sÃ¶yledi. TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde Ä°stanbul'da yapÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tur mÃ¼zakereler hakkÄ±nda konuÅŸan Zelenskiy, "AmacÄ±mÄ±z, ateÅŸkes Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmak." dedi.

TÃ¼m UkraynalÄ± esirlerin evlerine getirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n Rus esaretinden kurtarÄ±lmasÄ±na devam edilmeli. Yeni bir deÄŸiÅŸim iÃ§in gerekli prosedÃ¼rler Ã§oktan baÅŸladÄ±, yarÄ±n halkÄ±mÄ±zÄ± bekliyoruz." diye konuÅŸtu.

SavaÅŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in liderler dÃ¼zeyinde bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineleyen Zelenskiy, "AmacÄ±mÄ±z, bir liderler toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaktÄ±r. BarÄ±ÅŸÄ± daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±racak olan budur. Ukrayna asla savaÅŸ istemedi ve Rusya, kendi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu savaÅŸÄ± sonlandÄ±rmalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

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