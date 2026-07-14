Ukrayna-Rusya arasında yeni cephe: Zihinler savaşı! Bu başarının ardında gizli bir kahraman var

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Dünyanın en ileri teknolojiye sahip İHA savaşının tam ortasında olan Ukrayna’da, askeri ve sivil liderler kısa süre önce Kiev’de kritik bir gündemle bir araya geldi. Liderlerin odak noktası, savaşın bir sonraki ve en kritik aşaması olarak gördükleri ‘zihinler savaşı’ oldu.

Bu kritik buluşmayı organize eden isim ise Ukrayna’da İHA teknolojisinin arkasındaki ana itici güç olarak kabul edilen ve halk arasında büyük saygı gören Maria Berlinska’ydı. 2014 yılında gönüllü bir keşif askeri olarak komutanlara ısrarla İHA kullanılması gerektiğini savunan Berlinska, binlerce drone pilotu yetiştiren ve savunma teknolojileri sektörüne büyük yatırımlar çeken kâr amacı gütmeyen Victory Drones vakfını kurmuştu.

Berlinska şimdi ise Victory Neurones adını verdiği yeni bir vakıf çatısı altında; stratejik iletişimden siber savaşa kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ‘bilişsel etki’ uzmanlarını bir araya getirdi.

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"SAVAŞLAR HENDEKLERDE DEĞİL, KAFALARDA BAŞLAR VE BİTER"

Zirvenin açılışında konuşan Berlinska, askeri stratejinin yönünü değiştirecek şu ifadeleri kullandı:

"Savaşlar hendeklerde değil, insanların kafasında başlar ve biter. Sizler bu işin uzmanlarısınız. Konuşmanızı ve bu alanı kökten sarsmanızı istiyorum."

Yetkililerin aktardığına göre, bu yeni hamlenin ilk temel hedefleri: Rus kamuoyunun savaşa olan desteğini zayıflatmak ve Moskova’nın önümüzdeki aylarda gerçekleştirebileceği olası bir genel seferberlik ilanını ve askere alım kapasitesini sekteye uğratmak.

Berlinska’nın bu stratejiyi savunurken ortaya koyduğu gerekçeler oldukça sarsıcıydı. Ukrayna'nın drone teknolojisindeki başarısını takdir etmekle birlikte, bu teknolojinin tek başına savaşı kazanmaya yetmeyeceğini vurguladı.

DRONE'LAR SADECE BİR YERE KADAR KORUR: ASİMETRİK SAVAŞ GERÇEĞİ

Toplantıda paylaşılan askeri verilere göre, Ukrayna son aylarda cephe hattını korumayı başardı. Savaş alanında hayatını kaybeden her bir Ukrayna askerine karşılık, üç ila dört Rus askeri etkisiz hale getiriliyor.

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Ancak Berlinska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kitlesel bir seferberlik ilan etmesi durumunda bu oranın yetmeyeceğini belirtti:

"Eğer Rusya kitlesel bir seferberliğe giderse, cepheyi tutabilmek için her bir Ukrayna askerine karşılık 8 ila 10 Rus askerini etkisiz hale getirmemiz gerekir. Bunu askeri olarak sürdürmek son derece güç."

Çevrimiçi olarak toplantıya katılan Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) Başkan Vekili Tümgeneral Yevheniy Khmara ve Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov da bu görüşe tam destek verdi.

Bakan Fedorov, Rusya içindeki dengelerin değişmeye başladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Elektronik harp ve drone teknolojilerinde Rusya'nın üstünlüğünü yakalamaya başladık. Rus balistik füzelerine ve güdümlü bombalarına nasıl karşı koyacağımızı biliyoruz. Geriye kalan tek şey, Rusya’nın dünyada bir numara olduğu bilgi savaşında (enformasyon harbi) onları yakalamak ve geçmek."

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BİLGİ SAVAŞINDA RUSYA’NIN TECRÜBESİ VE DEZENFORMASYON TUZAĞI

‘Bilişsel harp’ yeni bir kavram değil; propaganda, dezenformasyon, hibrit saldırılar ve psikolojik operasyonların tamamını kapsıyor. Rusya, Sovyet döneminden beri komünizmi yaymak ve Batı etkisini kırmak için bu alanda lider konumda bulunuyor.

Siber Savaş Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Serhii Demediuk, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmeden önce de Ukrayna toplumunu bölmek amacıyla çok sayıda siber saldırı ve bilgi kampanyası yürüttüğünü hatırlattı. Demediuk’a göre Rusya, 2022'deki geniş çaplı işgalden bu yana Ukrayna'nın enerji ve iletişim altyapılarına yönelik siber saldırıları, askeri mobilizasyonu baltalamayı amaçlayan algı operasyonlarıyla birleştiriyor.

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Bu tür algı operasyonlarıyla mücadele etmenin son derece zor ve maliyetli olduğunu belirten Demediuk, kritik bir uyarıda bulundu:

"Bir yalanı veya dezenformasyonu çürütmeye çalıştığınızda, farkında olmadan aslında o mesajı daha da yaygınlaştırıp pekiştirmiş olursunuz."

Ukrayna, siber saldırılara karşı verilerini küresel bulut sistemlerine taşıyarak büyük bir direnç gösterdi. Zirveye katılan teknoloji uzmanları, Kiev’in bilgi savaşında da Rusya’yı yenebileceğinden emin olduklarını dile getirdiler.

SİVİL-ASKERİ İŞ BİRLİĞİ VE YENİ STRATEJİLER

Sürecin ironisi, Maria Berlinska'nın paylaştığı bir anıyla gözler önüne serildi.

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Berlinska; ünlü yazar ve müzisyen Serhiy Zhadan ile Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Oleksandra Matviichuk’u, eskiden kapısından korkarak geçtikleri SBU genel merkezine götürdüğünü anlattı. Artık sivil toplum ve istihbarat ortak bir amaç için yan yana çalışıyor.

Tümgeneral Khmara, SBU'nun bu savaşın ön saflarında yer aldığını belirterek, "Rus bilgi operasyonlarını etkisiz hale getiriyor ve kendi operasyonlarımızı düzenliyoruz. Ancak bu alandaki genişlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Başarıya sadece birlikte ulaşabiliriz" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı ise bakanlık bünyesinde bir ‘Bilişsel Harp Merkezi’ kurulduğunu ve tıpkı savunma sanayiinde yaptıkları gibi bu operasyonları da fonlayıp hızla ölçeklendirmek istediklerini açıkladı:

"Savaş alanında ağ merkezli mücadelenin ve rekabetin nasıl sonuç verdiğini görüyoruz. Neyin sonuç getirdiğini analiz edip, inisiyatifi ele geçirmek için sistematik kampanyalar yürütmeliyiz. Rusların bu savaşın sonuçlarını doğrudan hissetmelerini istiyoruz. Bu süreci olabildiğince tırmandıracağız."

RUS DİLİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ SİLAH OLARAK KULLANMAK

Zirvede katılımcılardan çok sayıda yaratıcı fikir çıktı. Kiev Stratejik İstihbarat Enstitüsü Direktörü ve Rus elitleri uzmanı Maria Kucherenko, Moskova’nın hafife alınmaması gerektiği konusunda uyardı.

Kucherenko, savaş nedeniyle haklı olarak Rusça konuşmayı ve Rus kültürünü tamamen reddeden Ukraynalılara şaşırtıcı bir çağrıda bulundu: “Rus dili ve toplumunu yeniden, derinlemesine inceleyin.”

Kucherenko şunları söyledi: "Bu, Rus kültürünün harika olup olmaması meselesi değil. Bu, bizim hayatta kalma mücadelemizdir. Rusya'nın zayıf noktalarını bulup asimetrik nüfuz yöntemleri geliştirmek zorundayız. Çünkü bu savaşı simetrik yöntemlerle, bire bir askeri güçle kazanamayız."