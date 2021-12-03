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Ukrayna-Rusya arasında bu kez Kırım gerilimi

#Ukrayna#Rusya#ABD
Ukrayna-Rusya arasında bu kez Kırım gerilimi

NATO’nun Letonya’daki dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna ile Rusya’ya yapılan itidal çağrısı sonuç vermedi.

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Kiev ile Moskova, Kırım ve Donbas krizleri yüzünden sert atışmalarını sürdürdü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski önceki gün Ukrayna parlamentosu Rada’da kürsüye çıkarak, “Kırım’ı geri almak Ukrayna devletinin önceliği ve milli felsefesi olarak kalacak. Bu hedefimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dün Kiev’den gelen açıklamaları Rusya’nın toprak bütünlüğüne saldırı diye niteleyerek “Zelenski’nin söyledikleri Rusya’ya yönelik açık tehdit niteliği taşıyor. Ukrayna yönetiminin Kırım ile Donbas konusunda takındığı saldırgan tutum bölgede savaş tehlikesinin bertaraf etmiyor. Bir savaşın patlak vermesi ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜK FELAKET OLUR’

Rusya-Ukrayna gerilimi dün İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda da devam etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le ikili görüşmesi öncesinde Ukrayna meselesine ilişkin sert ifadeler kullanan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna yönetiminin anlaşmaların dışına çıkarak kuvvet yoluyla bu bölgeleri dize getirme niyeti bölgede büyük bir felaketin yaşanması anlamına gelecektir” dedi. Blinken ise “Bölgede gerilimin düşürülmesi için Rusya’dan Ukrayna sınırına yığdığı takviye kuvvetlerini geri çekmesi ve bölgede gerçekleştirdiği provokasyonlara son vermesini talep edeceğini” söyledi.

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#Ukrayna#Rusya#ABD

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