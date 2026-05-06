Ukrayna Rusya arasında ateşkes ‘çatışması’

ŞUBAT 2022’den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar her gün devam ederken, ateşkes ilanları bile bir çatışma alanına dönüştü. Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 8-9 Mayıs tarihleri için 24 saatlik tek taraflı ateşkes ilan etti. Ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bu çağrıya kendi takvimini öne çekerek yanıt verdi. Zelenski, 6 Mayıs gece yarısından itibaren daha uzun süreli bir ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.

ÖNCE RUSYA İLAN ETTİ

Rusya’nın 9 Mayıs ateşkesi ilk olarak geçen hafta Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinde gündeme geldi. ABD’nin Ukrayna’ya ilettiği bu öneriye Kiev’den yanıt gelmeyince Rusya Savunma Bakanlığı tek taraflı ateşkes ilanını duyurdu. Ukrayna’nın ateşkese uymasının beklendiği vurgulanan açıklamada, 9 Mayıs’ta Moskova’ya yönelik bir saldırı olması halinde Kiev’in “füze yağmuruna tutulacağı” uyarısında bulunularak sivillere ve diplomatik misyonlara başkenti terk etme çağrısı yaptı.

Kiev yönetimi ise kısa süreli ve tek taraflı ateşkes önerisine karşılık, daha erken başlayacak ve kapsamı genişletilecek bir ateşkes planı açıkladı. 6 Mayıs gece yarısından (dün gece) itibaren geçerli olacak bir ateşkes ilan eden Zelenski, “İnsan hayatı herhangi bir bayramdan daha değerlidir” diyerek Rusya’yı savaşı sona erdirmeye çağırdı ve ihlal durumunda karşılık verileceğini vurguladı.

ZELENSKİ İHLALE KARŞI UYARDI

Rusya’nın ateşkesi ihlal etmesi durumunda karşılık vereceklerini kaydeden Ukrayna lideri, “Rusya Savunma Bakanlığı bizim rızamız olmadan 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarını yapamayacaklarını düşünüyorsa başlattıkları savaşı bitirsinler” ifadesini kullandı.

Sahadaki çatışmalar ise önceki gün de devam etti. Ukrayna, Rusya’nın farklı saldırılarında dün 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna’ya ait dronlar ise, Rusya’nın Finlandiya sınırına yakın KİNEF rafinerisini hedef aldı. Yıllık yaklaşık 18 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesis, ülkenin akaryakıt üretiminin yaklaşık yüzde 7’sini karşılıyor.

Rusya’da bu yılki 9 Mayıs etkinliklerinde Ukrayna saldırısı ihtimalinden dolayı geçit töreninde askeri araçlar ve harp okulu öğrencileri yer almayacak.

DRON SALDIRISI OLMASIN DİYE MOSKOVA’DA İNTERNETE KESİNTİ

9 Mayıs’taki Zafer Günü kutlamaları kapsamında güvenlik önlemlerini arttıran Kremlin yönetimi, Ukrayna dron saldırısı endişesiyle salı günü başkentteki mobil internet erişimini kesti. Operatörlerden abonelerine “etkinlikler süresince Moskova bölgesinde mobil internet hizmetlerinde kısıtlamalar olabileceği” duyuruları giderken, Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı internetin tekrar hizmete açıldığını ve kesintilerin “dronların isabet oranını düşürmek ve karşı önlem almak” amacıyla uygulandığını duyurdu. Rusya son aylarda sıklaşan internet kesintilerinin yerel ağlara bağlanan Ukrayna dronlarını engellemek için gerekli olduğunu savunuyor. Kremlin, olası saldırılarını gerekçe göstererek 9 Mayıs’taki geçit töreninden askeri araçlar ve harp okulu öğrencilerinin çıkarılacağını açıklamıştı.