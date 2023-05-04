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Ukrayna: Rusya 24 İHA ile saldırdı, 18’i imha edildi

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#Ukrayna#Rusya#Dünya
Ukrayna: Rusya 24 İHA ile saldırdı, 18’i imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 15:11

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun Kiev ve Odessa kentlerine 24 adet İHA ile hava saldırısı düzenlediğini, 18’inin imha edildiğini açıkladı.

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Kremlin’e yönelik saldırı girişiminin ardından Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kiev ve Odessa kentlerine İran yapımı kamikaze İHA’lar ile saldırı düzenlediği duyuruldu.

Açıklamada, saldırıda kullanılan 24 İHA’dan 18’inin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ukrayna ordusu, İHA’lardan 12'sinin Odessa’da imha edildiğini, 3 İHA’nın ise üniversite binasına isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda kullanılan İHA'ların üzerinde notların yer aldığı ifade edilen açıklamada, notlarda “Kremlin için, Moskova için” ifadelerinin yazılı olduğu kaydedildi.

Kiev Askeri İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Kentimiz, yeni yıldan bu yana böyle ağır bir saldırıyla karşılaşmamıştı. Düşman bu gece şehrin farklı noktalarına saldırılar gerçekleştirdi” ifadeleri yer aldı. İHA saldırılarında altyapının zarar görmediği ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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Kremlin Basın Servisi’nden dün yapılan açıklamada, Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde Ukrayna tarafından 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu, İHA’ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Saldırı, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirilmişti.

Olaya ilişkin Rus ordusunun misilleme hakkını saklı tuttuğu belirtilerek, Ukrayna’ya gözdağı verilmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden gelen açıklamada ise saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğine yönelik iddialar yalanlanmıştı.’

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#Ukrayna#Rusya#Dünya

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