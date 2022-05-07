Ukrayna Rus uçağını düşürmüştü... Enkazı görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Rus ordusuna ait 5 Mart'ta Ukrayna ordusu tarafından düşürülen savaş uçağının enkazının görüntüleri ortaya çıktı.
Uçağın düştüğü yerin yanındaki evde yaşayan Aleksey Petro saldırı yanında yaşadığı büyük korkuyu anlatarak, "Uçak, eve düştü. Parçalar her yere uçtu. Uçağın parçaları eve zarar verdi. Olay bir kaç saniyede oldu. Bodruma kaçtık. Hepimiz korkmuş halde dışarı çıktık. 6 evde yangın çıktı. Evdeki yangını söndürmek için su doldurmaya başladık ve yangını söndürdük. Olayda 1 kişi öldü. Yardımcı pilot öldürüldü, kaptan pilotta esir alındı" ifadelerini kullandı.