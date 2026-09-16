Ukrayna, Rus Su-24 savaş uçağını hedef aldı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait hedeflere yönelik bu gece saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kırım'da yer alan Saki Askeri Havaalanı'nda konuşlu bir Su-24 tipi savaş uçağının da hedef alındığı aktarılan açıklamada, "Hasarın boyutu açıklığa kavuşturuluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'nın kontrolündeki noktalarda bulunan insansız hava araçları (İHA) merkezleri, mühimmat ve yakıt deposu gibi hedeflere de saldırıların düzenlendiği bildirildi.