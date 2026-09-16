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Ukrayna, Rus Su-24 savaş uçağını hedef aldı

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#Ukrayna Rusya Savaşı#Su-24 Savaş Uçağı#İnsansız Hava Araçları
Ukrayna, Rus Su-24 savaş uçağını hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 15:32

Ukrayna ordusu, Rusya'nın kontrolündeki Kırım'da bulunan Saki Askeri Havaalanı'na saldırdığını duyurdu. Saldırıda Havaalanında yer alan bir Rus Su-24 tipi savaş uçağının vurulduğu belirtildi.

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Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait hedeflere yönelik bu gece saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kırım'da yer alan Saki Askeri Havaalanı'nda konuşlu bir Su-24 tipi savaş uçağının da hedef alındığı aktarılan açıklamada, "Hasarın boyutu açıklığa kavuşturuluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'nın kontrolündeki noktalarda bulunan insansız hava araçları (İHA) merkezleri, mühimmat ve yakıt deposu gibi hedeflere de saldırıların düzenlendiği bildirildi.

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#Ukrayna Rusya Savaşı#Su-24 Savaş Uçağı#İnsansız Hava Araçları

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