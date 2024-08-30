Ukrayna Rus parasının faiziyle savaşacak

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Böylece Ukrayna, Rusya’nın parasıyla Rusya’ya karşı savaşacak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’ya aktarılan faizin “Ukrayna askeri sanayisi ve dış ülkelerden savunma silahları alımı için kullanılacağını” söyledi. Borrell ayrıca AB’nin Ukrayna’ya 6 milyar Euro’luk mali destek paketinin hazır olduğunu, AB içindeki bazı üyelerin vetosu nedeniyle sürecin uzadığını söyledi. AB tarafından Ukrayna’ya yapılacak mali yardımın Macaristan tarafından bloke edildiği biliniyor.

RUSYA’DAN DONETSK’TE KRİTİK İLERLEME

Ukrayna ordusu Rusya’nın Kursk bölgesini işgal ederek Moskova yönetimine ciddi problem yaşatırken, Rus ordusu da Donetsk cephesinde Kiev yönetimini köşeye sıkıştırmaya başladı. Yavaş da olsa ilerleyen Rus birlikleri tüm bölge açısından kritik öneme sahip Pokrovsk kasabasının kapılarına dayandı. Donetsk bölgesinde önemli lojistik bağlantıların düğümlendiği Pokrovsk’un Rus güçlerinin eline geçmesi durumunda Ukrayna’nın tüm güneydoğu bölgesi tehlikeye girmiş olacak. Rus birlikleri şu anda Pokrovsk kasabasının 10 km doğusunda bulunuyor. Ukrayna’nın ilerlemeyi durdurabilmesi için Batı yapımı uzun menzilli silahları Ruslara karşı kullanması gerekiyor.

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HOLLANDA’DAN UKRAYNA’YA F-16 İZNİ

Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, Ukrayna’ya teslim edilen F-16 savaş uçaklarının Rusya hava sahası dahil savaşın tüm cephelerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılmasına yasak getirmediklerini açıkladı. Hollanda televizyonuna yaptığı açıklamada Kiev yönetimine verdikleri F-16 savaş uçaklarının faaliyet alanıyla ilgili herhangi kısıtlama getirilmediğini belirten Eichelsheim, “Ukrayna F-16 savaş uçaklarını sadece Ukrayna hava sahasında değil, gerekirse Rus hava sahasında da kullanabilir. Bunu yaparken önemli tek kural var. Uçaklar sadece düşmanın askeri güçlerini ve yapılanmasını hedef almalı” dedi. Ukrayna’ya askeri yardım çerçevesinde Hollanda F-16 savaş uçakları teslim eden ilk ülke olmuştu.

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İLK F-16’YI KAYBETTİ

Öte yandan Ukrayna, Rusya ile savaşta ilk F-16 uçağını kaybetti. Savunma bakanliğı açıklamasına gore F16 Ukrayna doğusunda havadaki Rus füze ve dronlarını avlarken kaza geçirdi. Pilotun hayatını kaybettiği de belirtildi.