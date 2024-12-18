Ukrayna Rus generali Moskova’da öldürdü

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Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde radyasyon, kimyasal ve biyolojik silahlardan sorumlu savunma kuvvetler komutanı Korgeneral İgor Kirilov (54) dün evinin önünde bombalı suikasta uğradı. Ukrayna medyası, suikastın Ukrayna gizli servisi tarafından düzenlendiğini bildirdi. Böylece 2022’de başlayan savaşta ilk kez bir Rus general cephede değil, evinin önünde infaz edilmiş oldu.

SCOOTER’I PATLATTILAR

Saldırı dün sabah 06.00 sularında düzenlendi. Moskova’nın Rezanski caddesinde çok katlı binada yaşayan Korgeneral Kirilov yaveri İlya Polikarpov ile sokağa çıktığı sırada bomba infilak etti. Kirilov ile yaveri olay yerinde can verirken Rus güvenlik güçleri olay yerinde yaptıkları incelemede bombanın apartman girişine bırakılan şarjlı scooterın araca monte edilmiş olduğunu tespit etti. 200 gram TNT patlayıcı ve parça tesiri yaratan bilyelerin konmuş olması iki Rus askere hayatta kalma şansı vermedi.





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‘İNTİKAMI ALINACAK’

Rusya Güvenlik Konseyi Yardımcısı Dmitriy Medvedev bombalı saldırının şüphe götürmeyecek şekilde Ukrayna’nın işi olduğunu ilan etti. Medvedev, “General Kirilov’un kanı yerde kalmayacak. Suikastın arkasında duranları bulup cezalandıracağız” açıklaması yaptı. Ukrayna’daki ‘Gordon’ haber sitesi de suikastın Ukrayna istihbaratının işi olduğunu belirtti. Ukrayna istihbaratından aldığı detayları yayına veren haber sitesi, “Savaş suçları işleyen general Kirilov Moskova’da düzenlenen operasyonla infaz edilmiştir. Ukrayna istihbaratı GUR suçlulara ulaşmanın yolunu biliyor” ifadesine yer verdi. Kirilov, Ukrayna’daki ölümcül faaliyetlerinden ötürü Batı’nın yaptırım listesindeydi.

UKRAYNA’YI KANA BULAYAN İSİMLERDEN

Ukrayna medyasında yer alan iddialara göre Korgeneral İgor Kirilov savaşın patlak verdiği 23 Şubat 2022 tarihinden beri Ukrayna topraklarında can almaya devam ediyor. Termobarik TOS-2 ateş saçan füze sistemini modernize edilmesinde payı bulunan generalin ayrıca Ukrayna askerleri üzerine K-51 göz yaşartıcı el bombalarıyla uçaktan atılan RG-VO klor gazı türevi içeren bombalar kullandırttığı dile getiriliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı geçen ay Rus tarafının 2 bin 700’e yakın kimyasal mühimmat kullandığını açıklamıştı. Rus medyası ise generalin ABD ve NATO’nun Rusya’ya yönelik planlarını deşifre ettiği için öldürüldüğünü savunuyor.