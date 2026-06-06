Ukrayna, Rus Donanması'nın kalbini vurdu

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince, Rusya’nın Baltık Filosu’na ait Kronştadt Deniz Üssü’ne yönelik saldırıyla ilgili bilgi paylaştı. Üssün Ukrayna sınırına yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Zelenski, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiğini bildirdi.

'PUTİN SAVAŞMAK İSTİYOR'

Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerine dikkati çeken Zelenski, "Bu savaşı sona erdirme vakti geldi ama Rus lider (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) savaşmak istiyor." dedi.

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Zelenski, Ukrayna’ya yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposuna da saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

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Zelenski, bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de yayınladı.

'ÜS, RUS DONANMASI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ'

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Kronştadt Deniz Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin detaylara yer verildi.

Birkaç İHA’nın üsse isabet ettiği, üssün bulunduğu arazide yangınların çıktığı belirtilen açıklamada, üssün Rus donanması için son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Üste savaş gemileri, denizaltılar, eğitim merkezleri, onarım rıhtımları ve gemi inşa tesisleri bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.