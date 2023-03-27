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Ukrayna: Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna: Putinin görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 14:39

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel görevlendirdiği Rus Yarbay Dmitry Lissitzky'nin evinde öldürüldüğünü doğruladı.

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Ukrayna, Rusya ile savaşta etkin rol oynayan Rus ordusunun 247. Hava Taarruz Alayı'nın 2'nci tabur komutanı Yarbay Dmitry Lissitzky'nin, Rusya'ya bağlı Stavropol kentindeki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna istihbaratının özel çalışmasıyla öldürüldüğü aktarılan Lissitzky'in ölümüne ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, Rus kaynakları da komutanın ölümünü doğruladı.

Rus haber ajansları kendi kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 2015 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinden Rusya Federasyonu Kahramanı unvanını alan Dmitry Lissitzky'nin, Ukrayna'daki savaşta Ukrayna saldırıları neticesinde öldürüldüğünü söyledi.

Lissitzky'in yaşadığı Stavropol bölgesine bağlı Blagodarnensky'de Belediye Başkanı Dmitriy Tenkov'da ölümü doğrulayarak, "Kabullenmesi zor bir haber aldık. Rusya kahramanı Dmitry Lissitzky öldü. Bu Stavropol için büyük kayıp" dedi. Dmitriy Lissitzky'in mezun olduğu Stavropol Devlet Tarım Üniversitesi rektör vekili Vladimir Sitnikov bu bilgiyi doğrularken, Dmitry Lissitzky için taziye mesajı yayınladı.

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Lissitzky'in ölümüne ilişkin henüz Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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