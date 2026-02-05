×
Ukrayna pazarlığında ikinci tur başladı

Güncelleme Tarihi:

#UKRAYNA#RUSYA#Trump
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle Ocak ayı başında masaya oturan Rusya ve Ukrayna temsilcileri dün ikinci aşama için Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi’de buluştu. Kapalı kapılar ardında iki gün sürecek ikinci tur görüşmelerinde Ukrayna’nın Donbas bölgesinin Rusya’ya teslimi ve ardından Kiev’e somut güvenlik güvenceleri verilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

İlk planlamaya göre 1 Şubat’ta başlaması gereken ABD-Rusya-Ukrayna ikinci tur müzakereleri İran krizi yüzünden birkaç gün rötarlı başlatılabildi. Abu Dabi’de kurulan masada hakem rolünde Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alırken, Rusya heyeti başında Genelkurmay Başkanlığı Askeri İstihbarat Daire Başkanı Amiral İgor Kostyukov bulunuyor. Görüşmelerde Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov başkanlık ediyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, “Tüm müzakere sürecinin gizli ve kapalı yapılıyor. Temaslar sonrasında basın açıklaması beklenmemesi gerekir” diyerek pazarlıklarla ilgili ayrıntı verilmeyeceğine işaret etti. 

