Ukrayna pazarlığı İran rötarına uğradı

Haberin Devamı

İlk planlamaya göre 1 Şubat tarihinde başlaması gereken ikinci tur Rusya-Ukrayna doğrudan müzakere sürecinin 4-5 Şubat tarihine ertelendiği ilan edildi.

Erteleme nedenini tarafların zaman grafiğine bağlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi’de 1 Şubat’ta yapılması gereken ikinci tur görüşmeleri katılımcı heyetlerin çakışmayan zaman grafiği yüzünden ileri bir tarihe alınmıştır” açıklamasını yaptı. Ancak Rusya ve Ukrayna’daki siyasi yorumcular ertelemenin asıl nedenini görüşmelerin organizatörü sayılan ABD ekibinin İran kriziyle uğraşıyor olmasına işaret etti. Abu Dabi’de ilk ABD-Rusya-Ukrayna müzakereleri 23-24 Ocak tarihlerinde yapılmıştı.