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Ukrayna parlamentosu onayladı: Moskova bağlantılı kiliseye yasak

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#Ukrayna#Moskova#Kilise
Ukrayna parlamentosu onayladı: Moskova bağlantılı kiliseye yasak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 07:00

Ukrayna parlamentosu dün Rusya bağlantılı dini organizasyonları yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti. 322 milletvekilinin 265’nin oyu ile kabul edilen yasayla birlikte Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olan Moskova Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin (UOK) ülkedeki faaliyetlerinin durdurulacağı öngörülüyor.

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Savaşın başından bu yana Rusya ile ilişkilendirilen kiliseye bağlı bir çok din adamı ve görevliye Rusya ile işbirliği yapma suçlamaları yöneltilmişti. Yasa tasarısı ilk olarak Ocak 2023’te parlamentonun gündemine gelmişti.UOK, Ukrayna içindeki “Rus ajanlık ağı” olarak nitelendiriliyordu.

Ukrayna parlamentosu onayladı: Moskova bağlantılı kiliseye yasak

 

13 YIL SONRA ÇEÇENİSTAN’DA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki günkü Azerbaycan ziyaretinin ardından dün de, 2011 yılından bu yana ilk kez Çeçenistan’a gitti. Putin mayıs ayında Çeçen Lider Ramazan Kadirov’un daveti üzerine Çeçenistan’ı ziyaret etmeyi planladığını söylemişti. Kremlin’in önemli müttefiklerinden Kadirov, sosyal medya hesabından oldukça dolu bir programları olduğunu duyurdu.

 

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#Ukrayna#Moskova#Kilise

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