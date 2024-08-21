Ukrayna parlamentosu onayladı: Moskova bağlantılı kiliseye yasak

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Savaşın başından bu yana Rusya ile ilişkilendirilen kiliseye bağlı bir çok din adamı ve görevliye Rusya ile işbirliği yapma suçlamaları yöneltilmişti. Yasa tasarısı ilk olarak Ocak 2023’te parlamentonun gündemine gelmişti.UOK, Ukrayna içindeki “Rus ajanlık ağı” olarak nitelendiriliyordu.

13 YIL SONRA ÇEÇENİSTAN’DA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki günkü Azerbaycan ziyaretinin ardından dün de, 2011 yılından bu yana ilk kez Çeçenistan’a gitti. Putin mayıs ayında Çeçen Lider Ramazan Kadirov’un daveti üzerine Çeçenistan’ı ziyaret etmeyi planladığını söylemişti. Kremlin’in önemli müttefiklerinden Kadirov, sosyal medya hesabından oldukça dolu bir programları olduğunu duyurdu.