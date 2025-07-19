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Ukrayna ordusunda ‘savaş oyunu’ modeli

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#Ukrayna Ordusu#Savaş Oyunu#Asimetrik Savaş
Ukrayna ordusunda ‘savaş oyunu’ modeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

RUSYA’nın insan ve ateş gücüne karşı koymak için savaşın başından bu yana asimetrik savaş alanında girişimlerde bulunan Ukrayna ordusu, cephedeki askerlerin motivasyonunu arttırmak için dikkat çekici bir yönteme başvurdu.

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BBC’nin haberine göre “E-puan” programı adı verilen sistemle askerler, imha ettikleri Rus askerleri ve askeri ekipmanlar karşılığında puan kazanıyor, bu puanları ise “Brave 1 Market” adlı dijital platformda 1600’den fazla askeri ekipmanı temin etmekte kullanıyor. Örneğin, bir tankı imha etmek 40 puan kazandırırken, bir Rus askerini esir almak 10 kat daha fazla puan getiriyor. Ön cepheden gönderilen drone görüntüleri analiz edilerek her isabetli saldırı puanlandırılıyor. Ukrayna ordusunun sistemi sahadaki verilerin daha sağlıklı toplanması adına da kullandığı belirtiliyor. Daha fazla puan toplamak için ekipler arasında bir rekabet olduğu belirtilirken, savaşı bir bilgisayar oyunu gibi ele alan sistemin etik açıdan Ukrayna ordusu içindeki bazı kesimler arasında ise tartışmalara yol açtığı kaydediliyor.

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#Ukrayna Ordusu#Savaş Oyunu#Asimetrik Savaş

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