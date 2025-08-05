Ukrayna ordusunda kriz: Askerler saldırmayı reddetti... 'Korkutmak için insan avlıyor'

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerlerin, Rusya mevzilerine saldırı ve baskın düzenlemeyi reddetmeye başladığı bildirildi.

Rus gazetesi Ria Novosti'ye konuşan Ukrayna ordusundan bir kişi, Sumi bölgesinin Yunakivka şehri civarında konuşlandırılan askerlerin Rus mevzilerine saldırmayı toplu halde reddettiğini söyledi.

Habere göre, Ukrayna ordusuna ait 2 ayrı alaydaki askerler düşük moral, psikolojik durumları ve yetersiz komuta nedeniyle Yunakivka'daki Rus birliklerine ve mevzilerine saldırmayı toplu olarak reddediyor.

Genel anlamda Ukrayna'nın bölgedeki saldırılarının yoğunluğu azaldı ancak ordunun girişimleri sona ermedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayındaki bir konuşmasında "Ukrayna, Kursk bölgesine saldırarak cephe hattını iki bin kilometre uzattı ve kendi kendisine sorun yarattı. Rus birlikleri, bu hamleye güvenlik bölgesi oluşturarak karşılık verdi. Rusya'nın Sumi bölgesini ele geçirme gibi bir hedefi yok ancak böyle bir durum meydana gelirse göz ardı etmeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerinin geri çekildiği tek bölge olan Sumi'deki Novonikolayevk yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

AFP: RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ İLERLEYİŞİ HIZLANIYOR

Fransız Haber Ajansı (AFP), ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün (ISW) verilerini analiz etti. AFP'de yer alan habere göre, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri ilerleyişi Temmuz ayında hız kazandı ve Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Rus ordusu Ukrayna'da 713 kilometrekarelik toprak ele geçirirken Kiev yönetimi ise 79 kilometrekarelik alanı geri aldı.

Kış aylarında ilerlemesi yavaşlayan Rus ordusu; Haziran ayında 588 kilometrekarelik, Mayıs ayında 507 kilometrekarelik, Nisan ayında 379 kilometrekarelik ve Mart ayında 240 kilometrekarelik kazanca kıyasla Temmuz ayında 634 kilometrekarelik toprak elde ederek hak iddia ettiği topraklarda önemli bir kazanç sağlamış oldu.

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Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerlemesinin dörtte üçü, 3.5 yıldır süren savaşın ana bölgesi olan Donetsk'te gerçekleşti. Rus ordusu, Donetsk'in yüzde 78'ini kontrol altına alırken 2024 yılında 170 kilometrekarelik bir alanda ilerleme kaydetti.

"KORKUTMAK İÇİN İNSAN AVLIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Zelenski, Rus ordusunun toplam 50'ye yakın füze ve İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, "Hava kuvvetlerimiz tarafından birçok İHA düşürüldü ancak maalesef bazılarının saldırısı başarılı oldu" ifadesini kullandı.

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Rusların 25 İHA ile Harkiv bölgesinde yer alan Lozova şehrindeki demir yolu istasyonunu ve altyapısını hedef aldığını aktaran Zelenski, "Saldırılar sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2'si çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı" bilgisini verdi.

Zelenski, Rus ordusunun ayrıca Zaporijya ile Sumi ve Odessa bölgelerine de saldırılar düzenlediğini belirterek, Zaporijya bölgesinde de 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın amacının Ukrayna halkını korkutmak olduğunu savunan Zelenski, "Rus ordusu, cephe hattındaki şehirleri ve toplulukları korkutmak için yine insan avlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, barışa zorlamak için Rusya'ya yaptırımların artırılması gerektiğini kaydederek, bu konuda müttefiklerden kararlı adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.