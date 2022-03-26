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Ukrayna ordusuna katılan ünlü şarkıcı yaralandı!

#Ukrayna Savaşı#Andriy Khlyvnyuk#Ukrayna
Ukrayna ordusuna katılan ünlü şarkıcı yaralandı

Ukrayna'da gönüllü olarak orduya katılan ünlü şarkıcı Andriy Khlyvnyuk, Rusya'nın saldırılarında yaralandı.Şarkıcının Ukrayna’nın ulusal sembollerinden biri olan kartopu çiçeğinden bahseden halk şarkısı direnişin sembolü haline gelmişti.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 31 gündür sürüyor. Saldırıların ilk gününden itibaren Ukrayna halkı, topraklarını Rus ordusuna karşı savunmak için gönüllü olarak orduya katılıyor. Savaşa katılan gönüllülerden biri olan BoomBox grubunun solisti Andriy Khlyvnyuk,

AİLESİNİ GÜVENLİ BİR YERE GÖTÜRÜP ORDUYA KATILDI

Savaşın ilk günlerinde çocuklarını Kiev’den uzaklaştırmak için yola çıkan Khlyvnyuk, “Çocuklarımı güvenli bir sığınağa annemim evine götürdüm. Sonra hükümetin talimatlarını yerine getirmek için Kiev’e geri döndüm. Gerekirse silahımı alıp ülkem için savaşacağım" demişti.

RUS SALDIRISINDA YARALANDI

Cepheden gelen son habere göre ünlü şarkıcı Khlyvnyuk, Rus saldırıları sırasında yüzünden yaralandı.

Ukrayna ordusuna katılan ünlü şarkıcı yaralandı


Yaralandıktan sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Khlyvnyuk, “Rusya'daki dinleyicilerim, işte sizin savaştığınız Naziler” notunu düştü.

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ASKER ÜNİFORMASI İLE PAYLAŞIM YAPTI

Başkenti Rusların ele geçirme girişimlerine karşı savunmak için Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri'ne katıldığını duyuran ünlü sanatçı Khlyvnyuk, askeri üniforması ve silahı ile The Red Viburnum in the Meadow halk şarkısını söylediği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ukrayna ordusuna katılan ünlü şarkıcı yaralandı

DİRENİŞİN SEMBOLÜ HALİNE GELEN ŞARKI

“Müzisyenler arabulucudur ama şimdi gitar çalmanın zamanı değil, silahlarımızı kullanmalıyız” diyen Khlyvnyuk’un söylediği şarkı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Ukrayna’nın ulusal sembollerinden biri olan kartopu çiçeğinden bahseden halk şarkısı, deyim yerindeyse direnişin sembolü haline geldi.

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ÜNLÜ AKTÖR DE ÇATIŞMADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Seferberliğe katılan isimlerden biri 33 yaşındaki Ukraynalı aktör Pasha Lee idi. Ülkesinde oyuncu, sunucu, seslendirme sanatçısı olarak tanınan Pasha Lee, ülkesini savunmak üzere eline silah alarak orduya katılmıştı. Lee, savaşın 12’nci gününde Irpin şehrinde bir çatışmada hayatını kaybetti.

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