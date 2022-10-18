Ukrayna ordusuna AB’den askeri eğitim

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“EUMAM Ukrayna” adı verilen misyon AB topraklarında görev yapacak. Eğitimin büyük ölçüde Polonya ve Almanya’da verilmesi planlanıyor. Macaristan’ın lehte oy kullanmadığı misyon, Ukrayna güçlerine bireysel, ortak ve uzman eğitim verecek. Hedef, 15 bin askerin eğitimi. Misyonun görev süresi iki yıl olarak belirlendi. Bu süre için 106.7 milyon Euro kaynak sağlandı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “EUMAM sadece bir eğitim misyonu değil, AB’nin gerektiği sürece Ukrayna’nın yanında olacağının açık bir kanıtıdır” dedi. AB bakanları, Ukrayna’ya 500 milyon Euro’luk yeni bir yardım yapılmasına da yeşil ışık yaktılar