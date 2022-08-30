Ukrayna ordusuna AB askeri eğitimi

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Konu, dün Dönem Başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da toplanan AB savunma bakanlarının ele aldığı önemli konu başlıkları arasında. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in savunduğu Ukrayna için AB eğitim misyonu, Kiev’in ihtiyaçları da dikkate alınarak tekrar gündeme taşındı. Borrell, olası misyonun çatışmanın seviyesine uygun büyüklükte olmasından yana.

Ukrayna, özellikle keskin nişancılar, subaylar ve mayın temizleme personelinin eğitilmesini istiyor. İlk aşamada aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı ülkeler Rusya’yla gerginliğe neden olacağı gerekçesiyle bu fikre karşı çıkmıştı. Gelinen aşamada ise Almanya ve Hollanda, Ukrayna’ya gönderilen Panzerhaubitze 2000 obüsleri için Ukrayna güçlerine eğitim vermeye başladı. İsveç de Ukrayna askerlerine temel eğitim veren AB ülkeleri arasında.