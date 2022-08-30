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Ukrayna ordusuna AB askeri eğitimi

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#Ukrayna#Rusya#Avrupa Birliği
Ukrayna ordusuna AB askeri eğitimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 07:00

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hazırlıkları sırasında gündeme gelen ancak sonrasında rafa kaldırılan Ukrayna askerlerine eğitim verilmesi bir kez daha Avrupa Birliği’nin gündeminde.

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Konu, dün Dönem Başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da toplanan AB savunma bakanlarının ele aldığı önemli konu başlıkları arasında. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in savunduğu Ukrayna için AB eğitim misyonu, Kiev’in ihtiyaçları da dikkate alınarak tekrar gündeme taşındı. Borrell, olası misyonun çatışmanın seviyesine uygun büyüklükte olmasından yana.
Ukrayna, özellikle keskin nişancılar, subaylar ve mayın temizleme personelinin eğitilmesini istiyor. İlk aşamada aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı ülkeler Rusya’yla gerginliğe neden olacağı gerekçesiyle bu fikre karşı çıkmıştı. Gelinen aşamada ise Almanya ve Hollanda, Ukrayna’ya gönderilen Panzerhaubitze 2000 obüsleri için Ukrayna güçlerine eğitim vermeye başladı. İsveç de Ukrayna askerlerine temel eğitim veren AB ülkeleri arasında.

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#Ukrayna#Rusya#Avrupa Birliği

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