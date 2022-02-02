Ukrayna ordusuna 100 bin asker ekleyecek

Haberin Devamı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski bu adımın savaş olasılığı nedeniyle değil, böyle bir olasılığın ileride hiçbir zaman gündeme gelmemesi için alındığını duyurdu.

MECLİSTE KONUŞTU

Ukrayna parlamentosu Rada’da orduda asker arttırımı kararını duyuran Zelenski, “Ordumuzdaki asker sayısını arttırma kararı aldık. Hatta gerekli kararnameyi dün imzaladım. Ordumuzun mukavemet gücünü arttırma planınına göre bu yıldan başlayarak 2025 yılına kadar 100 bin askerlik arttırım gerçekleşmiş olacak. Orduyla ilgili bu çalışmalar yarın savaş çıkacak diye yapmıyoruz. Bundan sonra da Ukrayna’nın savaş senaryolarında hiçbir zaman yer almaması için yapıyoruz” dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde yayımlanan açık verilere göre 2021 yılı itibarıyla 285 bin civarında silah altında asker bulunuyor. Zelenski’nin ilan ettiği asker arttırımının ardından Ukrayna ordusunun mevcudu 385 bin askere ulaşmış olacak. Ülkenin ayrıca olası savaş durumunda silah altına alınabilecek 1 milyon yedeği bulunuyor.

Haberin Devamı

BAYRAKLI TEŞEKKÜR

Ukrayna milletvekillleri, Rusya’yla yaşanan krizde Kiev hükümetine destek veren ülkelere teşekkür için parlamentoda bayrak açtı. Türk bayrağı da gösterilirken Alman ve Fransız bayraklarının yokluğu dikkat çekti.