Ukrayna ordusunun kış harekât planı ortaya çıktı...

Rusya'nın dokuz aylık savaşta kazandığı tek eyalet başkentinden çekilmesi, Moskova'nın savaş alanındaki en önemli kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti. Ukrayna ordusu bir sözcü aracılığıyla yaptığı açıklamada, artık yeni bir cephe hattına sahip olduğuna göre ordunun bir sonraki hamlesini planladığını söyledi.

Askeri uzmanlara göre Ukrayna güçleri artık Rus kontrolündeki bölgelerin derinliklerine saldırabilir ve muhtemelen karşı saldırılarını Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a doğru ilerleyebilir. Rus birlikleri, Kırım sınırına yakın siperler hazırlarken, doğuda Donetsk ve Luhansk bölgeleri arasındaki bazı alanlar da dahil olmak üzere tahkimat kurmaya devam ediyor.

RUSYA SAVUNMADA KALDI

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, bazı yerlerde yeni tahkimatlar mevcut cephe hatlarının 60 kilometre gerisinde bulunuyor. Bu durumun Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla ilerleyiş sürdürmek istediğini anlamını taşıyor olabileceği belirtildi.

Askeri stratejist ve emekli Avustralya ordusu tümgenerali Mick Ryan AP’ye yaptığı açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetleri bu savaşta inisiyatifi bir süre önce ele geçirdi. İvme kazandılar. Bunu boşa harcamak istemelerine imkân yok.” dedi.

KIRIM HATTINA DOĞRU İLERLEYİŞ

Nehri geçmek ve Rusları daha da geriye itmek, karmaşık bir lojistik planlama gerektirdiğinden her iki tarafında Dinyeper üzerindeki köprüleri havaya uçurduğu biliniyor.

Bu hafta Kiev güçleri, Karadeniz havzasına açılan bir kapı olan Kinburn Yarımadası’ndaki Rus mevzilerine ve güney Herson bölgesinin hâlâ Rus kontrolü altındaki bazı kısımlarına saldırdı. Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Institute for the Study of War, bölgenin yeniden ele geçirilmesinin, Ukrayna kuvvetlerinin Herson bölgesindeki Rus bölgesine doğru ilerlemesinin, Dinyeper Nehri'ni doğrudan geçmeye kıyasla "önemli ölçüde daha az Rus topçu ateşine” maruz kalacaklarını söyledi. Düşünce kuruluşu, bölgenin kontrolünün, Rusya'nın güney limanlarına yönelik saldırılarını hafifletmesine ve Karadeniz'deki deniz faaliyetlerini artırmasına yardımcı olacağını da belirtti.

KIŞ AYLARI SAVAŞIN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Bazı askeri uzmanlar, ilkim koşullarının yetersiz teçhizata sahip Rus kuvvetlerine orantısız bir şekilde zarar verebileceğini ve Ukrayna'nın donmuş araziden yararlanıp daha kolay hareket edebileceğini söyledi.

Uzmanlar Rusya'nın daha fazla geri çekilmeyi önlemek ve Kırım üzerindeki savunma sistemlerini güçlendirmek istediğinin altını çiziyor., Rusya'nın kışı 2023 saldırılarını planlamak, cephane stoklamak ve enerji, su santralleri dahil kritik altyapıyı hedef alan harekatına edeceği İngiltere istihbarat raporlarında yer almıştı.

Ukraynalı yetkililer bu hafta, Rus bombardımanı nedeniyle ısı, elektrik ve su eksikliğinin kışı yaşanmaz hale getireceğinden sivilleri tahliye etmeye başladı.