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Ukrayna Ordusu: Ülkenin doğusundaki altı Rus saldırısını püskürttük

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Ukrayna Ordusu: Ülkenin doğusundaki altı Rus saldırısını püskürttük

Ukrayna Ordusu, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde de altı Rus saldırısının püskürtüldüğünü iddia etti. Bu sırada dört tank ve diğer Rus araçlarının imha edildiği belirtildi.

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Ukrayna Ordusu, Rus birliklerinin Rusya'da, Ukrayna'nın doğu sınırlarının yakınlarında toplandığını açıkladı. Yetkililer ayrıca, Rus güçlerinin büyük ihtimalle yakında Mariupol'ün kontrolünü ele almak üzere harekete geçeceğini bildirdi.

Ukrayna Ordusu, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde de altı Rus saldırısının püskürtüldüğünü iddia etti. Bu sırada dört tank ve diğer Rus araçlarının imha edildiği belirtildi.

Bir uçak ve iki heliktopterinin de bulunduğu yedi hava hedefinin de vurulduğu kaydedildi.

Luhansk bölgesi valisi dün Rusya'nın doğudaki yeni saldırı için askeri araçları harekete geçirdiğini söylemişti. Batılı yetkililer de Rusya'nın Donbas bölgesindeki asker sayısını ikiye hatta üçe katlamasını beklediklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yetkililer, Rus tanklarının yeni bir saldırı için ilerlemeye başladığını söylemişti.

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Rusya'nın halen Donbas'ta yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. Bu sayının iki hatta üç katına çıkması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a vermişti.

Dvornikov daha önce Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarını yönetmişti ve komutasındaki askerlerin sivillere ait bölgeleri bombaladığı biliniyor.

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